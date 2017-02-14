Владимир Арцыбашев ушел «по собственному»

Место заммэра по ЖКХ вакантно — сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарев принял заявление об уходе без долгих уговоров.

На своем посту «тяжеловоз» ростовского жилкомхоза продержался четыре года и десять дней — Арцыбашев был назначен на должность заместителя главы администрации Ростова по вопросам ЖКХ четвертого февраля 2013-го. В послужном списке — руководство различными коммерческими организациями южной столицы, а также работа замом директора департамента ЖКХ с 1998-го по 2005-й год.

«Это решение неожиданное, но ведь он мог уйти просто потому, что элементарно устал, — прокомментировал интернет-изданию «РБК» внезапный уход «зубра» ростовского ТОП-менеджмента политтехнолог Сергей Смирнов. — Арцыбашев много лет держал оборону на одном из самых сложных участков — ЖКХ. Это большая нагрузка».

Действительно, нагрузка такая, что врагу не пожелаешь. Но чем же запомнится Владимир Арцыбашев благодарным ростовчанам?

ТАКИЕ ДЕЛА ТОП-7 деяний и недеяний Арцыбашева: Некачественный ремонт фасадов исторического центра Ростова к чемпионату мира по футболу -2018. Снежный армагеддон 2014 года. Памятник сантехнику на Соборном, прототипом которого является экс-заммэра по ЖКХ. Спил здоровых деревьев на центральных аллеях Ростова и посадка беполезных туй в каменных тумбах. Денежные скандалы поставщиков коммунальных ресурсов и управляющих компаний. Афоризм относительно отставки первого сити-менеджера Ростова Сергей Горбаня: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». Попытка навязать жильцам уборку прилегающей к МКД муниципальной территории.

К слову, Владимир Арцыбашев — не первый большой чиновник из ростовской мэрии, освободивший свой пост с момента воцарения в доме на Большой Садовой, 47, нового сити-менеджера. До него свои должности покинули замглавы администрации Сергей Кузнецов, главный архитектор Ростова Юрий Дворников, замглавы администрации по вопросам экономики Сергей Раздорский, руководители департаментов транспорта Алла Лоскутникова и департамента автомобильных дорог Иван Кумбатов. И это несмотря на то, что «новая метла» заверяла, что не собирается «чисто мести». Тем не менее кадровая политика Кушнарева свидетельствует об обратном. На текущий момент вакантны должности первого заместителя мэра и главного архитектора. А вот теперь к ним добавилось и еще одно призывно пустующее кресло — заместителя главы города по вопросам ЖКХ.







