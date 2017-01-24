Ростовчане ищут Сергея Горбаня

Объявленный в социальных сетях шуточный поиск экс-главы города уже собрал сотни лайков и комментариев. Теперь все мы — свидетели беспрецедентного исторического события. Поскольку со времен основания Ростова-на-Дону никто из городских глав еще не исчезал в никуда — ни первые секретари горкома КПСС, ни дореволюционные мэры…

С позднего вечера 23 января ростовчане ищут своего городского главу — пропавшего без вести бывшего сити-менеджера Сергея Горбаня. Шуточное объявление о поиске, стилизованное под полицейские листовки, разместил в популярной группе «Ростов-на-Дону | Главный» один из пользователей. В нем приводятся характерные приметы и особенности характера экс-градоначальника, которого с начала ноября «никто не видел».

Организованную акцию уже поддержали сотни жителей нашего города. За несколько часов, к обеду 24 января, объявление обросло сотнями лайков и комментариев.

Версии выдвигаются разнообразные: от мистических до криминальных. Самые интригующие — Сергей Горбань зачем-то скрылся в подземельях Ростова, подобно сказочному или фантастическому персонажу. Кто-то даже предположил, что он под землей строит долгожданное метро, используя сверхчеловеческие возможности.

— В ливневке его поищите, — советует одна из ростовчанок, надо думать, припомнив то ли культовый фильм ужасов «Оно», то ли какую-то другую фантастику.

— Ничего, Сергей Иванович ещё вернётся и всем вам покажет, — зловеще запугивает ростовчанин.

Впрочем, от пользователей соцсети исходят и более мещанские, прозаические предположения. Например, бывший сити-менеджер скрылся за границу. Причем называются даже государства, где его стоило бы поискать: от Украины до курортных стран с мировыми брендами:

— В Монако, говорят, его видели, швартовался на стометровой яхте, вымощенной золотой плиткой, к VIP-пристани.

При этом в очередной раз опровергается ноябрьская версия о том, что Горбань в Москве, куда его перевели на повышение за высокоэффективное управление Ростовом. Одновременно можно усомниться в некоторых гипотезах недостаточно осведомленных пользователей соцсети, выдвигающих предположения, что Горбань продолжает сотрудничать с губернатором Василием Голубевым и другими первыми лицами Ростовской области, строя им дачи.

Еще в конце прошлого года донской глава уклончиво ответил представителям СМИ, что не может оценивать работу бывшего сити-менеджера. Ибо нельзя оценивать «то, чего нет». Более того, отставку Сергея Горбаня в отнюдь не подобострастном тоне прокомментировал его же зам по ЖКХ Владимир Арцыбашев, вспомнив шлягер 50-х: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». Иными словами, вряд ли бывший городской глава переместился вверх по властной вертикали, если так о нем отзываются его же подчиненные.

Почти все активные пользователи соцсети рады бы помочь всеми силами в поисках сити-менеджера. Больше всего интригует тот факт, что пока ни один из миллиона ростовчан не смог дать четкий ответ: где же Горбань? За несколько веков истории нашего города, случалось, пропадали некоторые жители, но чтобы неизвестно куда исчезла столь крупная фигура…

В ТЕМУ:

Приход Горбаня и отставка Чернышева

Шутка шуткой, а все мы сейчас стали свидетелями беспрецедентного исторического события. Посему организованный ростовской группой «ВКонтакте» социальный эксперимент следует продолжить, выслушивая потенциальных свидетелей и освещая итоги. В свою очередь у «Ростов-Дома» возник вопрос к историкам: было ли когда-нибудь хотя бы в одном из крупных муниципалитетов планеты Земля, чтобы бесследно исчезла столь значимая фигура, как городской руководитель?

Если кто-либо сможет привести похожий пример в истории человечества, мы будем очень рады.

Олег ПЕТРУШИН

Коллаж: «ВК | Ростов-Главный»





