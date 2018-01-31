Проектирование и монтаж инженерных систем

Инженерные коммуникации в загородном доме призваны обеспечивать комфорт проживания. От правильности их выполнения будет зависеть общая стоимость работ, надежность, безопасность. Под проектированием инженерных сетей подразумевается создание проекта, в котором будет содержаться расположение:

электропроводки, всех элементов сети;

систем отопления;

водоснабжение;

вентиляция;

канализационная система;

слаботочные, системы автоматизации и др.



Чертежи составляются таким образом, чтобы все элементы были расположены безопасно, гармонично. Это экономит как ресурсы, так и материалы. Например, водонагреватель может быть расположен по кратчайшему пути к точке использования. В этом случае целесообразно расположение ванной комнаты ближе к кухне. Это позволит сэкономить на трубопроводе, уменьшить расход горячей воды.

Каждый узел проектируется отдельно, на чертеже наносится расположение каждого элемента. На основании чертежей создается сметная документация с точным указанием необходимых материалов, их количества. Рекомендуется доверять работы по проектированию и монтажу инженерных систем только профессионалам. Мы советуем работать с официальными компаниями, предоставляющими договор на оказание услуг, гарантию на выполненные работы и материалы.

Монтажные работы

Монтаж всех сетей производится, как правило, одновременно. Большая часть коммуникаций прокладывается в скрытых местах: под полом, в стенах и других. Следует произвести замеры, проверить работоспособность всех узлов до выполнения отделочных работ, пока они доступны и находятся в открытом виде.





Каждый вид коммуникаций проверяется на работоспособность. Для электропроводки это замер сопротивлений, проверка работоспособности, безопасности выполненных работ. Для систем отопления — проверка целостности, правильности работы сети в целом. Для каждого вида услуг предусмотрены испытания, критерии монтажа, СНиП и государственные стандарты. От их выполнения зависит безопасность и долговечность коммуникаций.

Каждый специалист должен подтвердить свою квалификацию. Электромонтер должен иметь допуск к работам до 1000 В. Это позволит избежать неправильного выполнения работ, снимет ответственность с собственника, а также позволит быть уверенным в специалисте.

После проверки работоспособности узлов выполняются отделка помещений, окончательный монтаж (выводятся розетки, отделываются вентиляционные отверстия, подключаются все узлы и устройства). После выполнения этих работ происходит проверка каждой системы и ее ввод в эксплуатацию.

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