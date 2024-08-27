Лучшие профориентологи страны дадут бесплатную консультацию школьникам и студентам

27.08.24, Новости

«Спроси профориентолога» — новый бесплатный сервис для школьников, студентов и молодых специалистов от портала о профессиях и профориентации WOWPROFI.ru. Теперь получить консультацию профессионала по выбору профессии, учебного заведения, первой работы возможно бесплатно в один клик.

На портале круглосуточно топовые профориентологи страны будут отвечать на вопросы пользователей, делиться лайфхаками и помогать им осознанно выстраивать свой профессиональный путь. Новый сервис, несомненно, сэкономит время на выборе профессии, вуза или ссуза, а также поможет быстрой адаптации на первой работе.

К команде специалистов также присоединятся представители крупнейших компаний страны, которые поделятся своим опытом, знаниями и рекомендациями по трендовым профессиям, их специфике на текущий момент и особенностях работы.

Портал WOWPROFI.ru с 2019 года является эффективной площадкой, призванной помогать школьникам, студентам и молодым специалистам осознанно выстраивать свой профессиональный путь.  В арсенале проектов WOWPFORI.ruтакже организация профориентационных экскурсий в крупнейшие компании страны, сервис «Стажировки», Всероссийский онлайн-форум профессий #СделайШагвБудущее, блог, освещающий актуальные темы в сферах образования и карьеры и др.

Задать вопросы и получить дополнительную информацию можно по телефону +7 (926) 952-50-92 или по e-mail: pm@wowprofi.ru


0Комментировать

Оставьте комментарий



© 2009–2024 Ростов-Дом. Архитектура, строительство, ремонт, ЖКХ.
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
свидетельство Эл № ФС77-44159 от 09.03.2011. Перепечатка возможна только с согласия редакции.
Рейтинг@Mail.ru