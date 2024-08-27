Лучшие профориентологи страны дадут бесплатную консультацию школьникам и студентам

«Спроси профориентолога» — новый бесплатный сервис для школьников, студентов и молодых специалистов от портала о профессиях и профориентации WOWPROFI.ru. Теперь получить консультацию профессионала по выбору профессии, учебного заведения, первой работы возможно бесплатно в один клик.

На портале круглосуточно топовые профориентологи страны будут отвечать на вопросы пользователей, делиться лайфхаками и помогать им осознанно выстраивать свой профессиональный путь. Новый сервис, несомненно, сэкономит время на выборе профессии, вуза или ссуза, а также поможет быстрой адаптации на первой работе.

К команде специалистов также присоединятся представители крупнейших компаний страны, которые поделятся своим опытом, знаниями и рекомендациями по трендовым профессиям, их специфике на текущий момент и особенностях работы.

Портал WOWPROFI.ru с 2019 года является эффективной площадкой, призванной помогать школьникам, студентам и молодым специалистам осознанно выстраивать свой профессиональный путь. В арсенале проектов WOWPFORI.ruтакже организация профориентационных экскурсий в крупнейшие компании страны, сервис «Стажировки», Всероссийский онлайн-форум профессий #СделайШагвБудущее, блог, освещающий актуальные темы в сферах образования и карьеры и др.

Задать вопросы и получить дополнительную информацию можно по телефону +7 (926) 952-50-92 или по e-mail: pm@wowprofi.ru



