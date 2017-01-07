Ростовский фотограф запускает новый проект, в реализации которого ему должно помочь народное финансирование. Красочные альбомы, посвященные яркой южнорусской природе, увидят свет, если удастся собрать достаточную сумму, состоящую из добровольных взносов. Впрочем, предоставим слово самому Григорию Куликову.

— Друзья, сегодня я хочу рассказать вам о том, что занимало меня все последнее время. И это явление можно описать одним словом — краудфандинг.

Краудфандинг — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги для того, чтобы поддержать усилия других людей в той или иной области. Считается, что это движение зародилось около двадцати лет назад благодаря американским и британским музыкальным фанатам. После этого философия краудфандинга быстро распространилась по миру, вовлекая в себя самые разнообразные области общественной жизни. (далее…)