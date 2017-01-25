Суворовский район развивает «социалку»

25.01.17, Новости
Суворовский район Ростова.

В 2017 году в микрорайоне откроются два новых детских сада и поликлиника.

Детские дошкольные учреждения общей сложностью на 330 мест распахнут свои двери в марте этого года. В конце года ожидается ввод новой поликлиники на 100 посещений в сутки.

В следующем году городские власти планируют завершить строительство в Суворовском средней школы на 1340 мест. Об этом сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарев сообщил на интерактивном приеме, проведенном губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Донской глава потребовал ввести школу в эксплуатацию до начала 2018–2019 учебного года. (далее…)

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ТЭЦ-2 мешала спать половине Ростова!

24.01.17, Новости

О чем ревет ТЭЦ?Ростовчане сравнили энергетиков с уличными дебоширами и автогонщиками. Те тоже не дают почивать по ночам жителям Западного района. А еще про сегодняшнюю громыхаловку корпорации и бездействие властей написали стихотворение-экспромт «Хотим покоя!».

Минувшей ночью с 23 на 24 января окрестности ростовской ТЭЦ-2 огласил адский грохот. Ростовчане с чутким сном или чувствительные к звуковым раздражителям повскакивали с теплых кроватей и, держась за головы, выписывали круги по своим квартирам. Надежда на скорое окончание вакханалии не сбылась: зверское оборудование выло, визжало и хрюкало в ночи практически до рассвета. (далее…)

Метки: ЖКХРостов
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Ростовчане ищут Сергея Горбаня

24.01.17, Новости, Ростов и ростовчане

Ищут пожарные, ищет милиция...

Объявленный в социальных сетях шуточный поиск экс-главы города уже собрал сотни лайков и комментариев. Теперь все мы — свидетели беспрецедентного исторического события. Поскольку со времен основания Ростова-на-Дону никто из городских глав еще не исчезал в никуда — ни первые секретари горкома КПСС, ни дореволюционные мэры…

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Метки: властиобществоРостов
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В России вводится новый налог на недвижимость

23.01.17, Новости

Налог на недвижимость вырастет. Первые платежки граждане получат весной 2017 года. Кто и сколько будет платить?

Рассчитаться с местными бюджетами надо будет не позднее октября — эти налоговые поступления будут засчитаны в качестве налога за 2016 год. В Федеральной налоговой службе (ФНС) пояснили, что новый налог будет исчисляться не по инвентаризационной, как до сих пор, а по кадастровой, то есть рыночной, стоимости. (далее…)

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Жилье за долги: репрессия или благо?

23.01.17, Новости
С вещами на выход!

Министерство юстиции выступило с новой инициативой — лишать должников единственного жилья, если его площадь вдвое превышает установленную по закону норму на одного человека.

Ряд экспертов уже высказался о неприемлемости подобной меры. Но у нее есть и сторонник — московский адвокат Олег Сухов. Главными положительными результатами столь радикального решения, по его мнению, являются рост дисциплинированности потребителей и пересмотр принципов российской кредитной системы. (далее…)

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Работать во что бы то ни стало

20.01.17, Новости
Болею за работу душой и телом!

По результатам опроса, проведенного российской компанией интернет-рекрутмента HeadHunter, 58 процентов работающих ростовчан ходят на работу, несмотря на болезнь.

Недомогание — не повод для отсутствия на рабочем месте. С этим самоотверженным тезисом согласно более половины трудящегося населения Ростова. В ходе опроса эти люди признались, что плохое самочувствие сподвигнет их выпить лишнюю таблетку, но от похода на работу не освободит. (далее…)

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Церковь в Батайске загорелась накануне Крещения

19.01.17, Видео, Народные новости, Новости, Фоторепортаж

Пожар в Свято-Троицком храме Батайска.Причина катаклизма пока не установлена, а городская администрация настойчиво попросила местных журналистов «не раздувать пожар» в СМИ, то есть попросту умолчать о происшествии.

Вчера днем пожарно-спасательные подразделения и семь единиц техники тушили пожар в Свято-Троицком храме Батайска — одном из старейших культовых сооружений города, построенном в середине XIX века на средства жителей города. Клубы дыма, валившие из подвала церкви, увидели прихожане, собравшиеся на площади Андрея Первозванного накануне праздника Крещения. Люди пришли к храму за святой водой, но неожиданно для себя встретились лицом к лицу с противоположной стихией — огнем. (далее…)

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Ростовские коммунальщики играют на повышение

17.01.17, Новости

Платежка за ЖКХ - это всегда сюрприз.Поставщики тепловой энергии нашли способ взимать завышенные платежи с граждан и без увеличения тарифа.

В начале года ростовчане обнаружили в почтовых ящиках платежки со значительно выросшей суммой в графе «Отопление» за декабрь. При этом никаких официальных документов о неожиданном предновогоднем взлете тарифа опубликовано не было. Региональная служба по тарифам безмолвствовала, и тогда инициативу взял на себя городской департамент экономики. (далее…)

Метки: ЖКХРостов
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Ставки по ипотеке вернутся к докризисному уровню

13.01.17, Новости

1459098535-fec6a45267a6cdea914272319eb6d708По прогнозам экспертов рынка недвижимости, в 2017 году ипотека станет независимой от господдержки.

Другие тенденции, на которые делают ставку аналитики, — это снижение объема инвестиционной недвижимости, а также увеличение вариантов квартир с необычными планировками, в которых будут соревноваться застройщики.

Участники рынка уверены, что банковский сектор не нуждается в особой поддержке государства, чтобы «не задирать» годовые проценты по ипотечным кредитам. (далее…)

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«Русский калейдоскоп» завертится на юге России

07.01.17, Новости

Григорий Куликов.Ростовский фотограф запускает новый проект, в реализации которого ему должно помочь народное финансирование. Красочные альбомы, посвященные яркой южнорусской природе, увидят свет, если удастся собрать достаточную сумму, состоящую из добровольных взносов. Впрочем, предоставим слово самому Григорию Куликову.

— Друзья, сегодня я хочу рассказать вам о том, что занимало меня все последнее время. И это явление можно описать одним словом — краудфандинг.

Краудфандинг — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги для того, чтобы поддержать усилия других людей в той или иной области. Считается, что это движение зародилось около двадцати лет назад благодаря американским и британским музыкальным фанатам. После этого философия краудфандинга быстро распространилась по миру, вовлекая в себя самые разнообразные области общественной жизни. (далее…)

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