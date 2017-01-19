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58 процентов работающих ростовчан ходят на работу, несмотря на болезнь.

Недомогание — не повод для отсутствия на рабочем месте. С этим самоотверженным тезисом согласно более половины трудящегося населения Ростова. В ходе опроса эти люди признались, что плохое самочувствие сподвигнет их выпить лишнюю таблетку, но от похода на работу не освободит.

Городская администрация настойчиво попросила местных журналистов «не раздувать пожар» в СМИ.

По прогнозам экспертов, в 2017 году ипотека станет независимой от господдержки.

С 1 января в Ростовской области вступили в силу изменения, связанные с оплатой ЖКХ.

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