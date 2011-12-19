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Ростовчане застрянут в пробках на Южном подъезде

Пробки между Ростовом и Батайском.

Упрдор «Азов» презентовал схему временной дороги к мегаполису.

На прошлой неделе дорожное ведомство приступило к обустройству стройплощадки под демонтаж Пойменного моста. Четырехполосный объект начнут разбирать в феврале, ограничив движение двумя полосами. А в марте Южный подъезд к Ростову полностью закроют на реконструкцию.

Лукойл

ТЭЦ-2 мешала спать половине Ростова!

Ростовчане сравнили энергетиков с уличными дебоширами и автогонщиками.

Заплати налоги!

В России вводится новый налог на недвижимость

Первые платежки граждане получат весной 2017 года. Кто и сколько будет платить?

Горим!

Церковь в Батайске загорелась накануне Крещения

Городская администрация настойчиво попросила местных журналистов «не раздувать пожар» в СМИ.

Болеть на работе.

Работать во что бы то ни стало

58 процентов трудящихся ростовчан ходят на работу, несмотря на болезнь.

Домашнему мастеру.

Ставки по ипотеке вернутся к докризисному уровню

По прогнозам экспертов, в 2017 году ипотека станет независимой от господдержки.

Хранилище радиоактивных отходов.

Общедомовые нужды отнесли к жилищным услугам

С 1 января в Ростовской области вступили в силу изменения, связанные с оплатой ЖКХ.

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