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Упрдор «Азов» презентовал схему временной дороги к мегаполису.

На прошлой неделе дорожное ведомство приступило к обустройству стройплощадки под демонтаж Пойменного моста. Четырехполосный объект начнут разбирать в феврале, ограничив движение двумя полосами. А в марте Южный подъезд к Ростову полностью закроют на реконструкцию.

Ростовчане сравнили энергетиков с уличными дебоширами и автогонщиками.

Первые платежки граждане получат весной 2017 года. Кто и сколько будет платить?

Городская администрация настойчиво попросила местных журналистов «не раздувать пожар» в СМИ.

58 процентов трудящихся ростовчан ходят на работу, несмотря на болезнь.

По прогнозам экспертов, в 2017 году ипотека станет независимой от господдержки.

С 1 января в Ростовской области вступили в силу изменения, связанные с оплатой ЖКХ.

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