Ростовчане сравнили энергетиков с уличными дебоширами и автогонщиками. Те тоже не дают почивать по ночам жителям Западного района. А еще про сегодняшнюю громыхаловку корпорации и бездействие властей написали стихотворение-экспромт «Хотим покоя!».
Минувшей ночью с 23 на 24 января окрестности ростовской ТЭЦ-2 огласил адский грохот. Ростовчане с чутким сном или чувствительные к звуковым раздражителям повскакивали с теплых кроватей и, держась за головы, выписывали круги по своим квартирам. Надежда на скорое окончание вакханалии не сбылась: зверское оборудование выло, визжало и хрюкало в ночи практически до рассвета. (далее…)
Объявленный в социальных сетях шуточный поиск экс-главы города уже собрал сотни лайков и комментариев. Теперь все мы — свидетели беспрецедентного исторического события. Поскольку со времен основания Ростова-на-Дону никто из городских глав еще не исчезал в никуда — ни первые секретари горкома КПСС, ни дореволюционные мэры…
2017 года. Кто и сколько будет платить?
Рассчитаться с местными бюджетами надо будет не позднее октября — эти налоговые поступления будут засчитаны в качестве налога за 2016 год. В Федеральной налоговой службе (ФНС) пояснили, что новый налог будет исчисляться не по инвентаризационной, как до сих пор, а по кадастровой, то есть рыночной, стоимости. (далее…)
По результатам опроса, проведенного российской компанией интернет-рекрутмента HeadHunter, 58 процентов работающих ростовчан ходят на работу, несмотря на болезнь.
Недомогание — не повод для отсутствия на рабочем месте. С этим самоотверженным тезисом согласно более половины трудящегося населения Ростова. В ходе опроса эти люди признались, что плохое самочувствие сподвигнет их выпить лишнюю таблетку, но от похода на работу не освободит. (далее…)
Причина катаклизма пока не установлена, а городская администрация настойчиво попросила местных журналистов «не раздувать пожар» в СМИ, то есть попросту умолчать о происшествии.
Вчера днем пожарно-спасательные подразделения и семь единиц техники тушили пожар в Свято-Троицком храме Батайска — одном из старейших культовых сооружений города, построенном в середине XIX века на средства жителей города. Клубы дыма, валившие из подвала церкви, увидели прихожане, собравшиеся на площади Андрея Первозванного накануне праздника Крещения. Люди пришли к храму за святой водой, но неожиданно для себя встретились лицом к лицу с противоположной стихией — огнем. (далее…)
Поставщики тепловой энергии нашли способ взимать завышенные платежи с граждан и без увеличения тарифа.
В начале года ростовчане обнаружили в почтовых ящиках платежки со значительно выросшей суммой в графе «Отопление» за декабрь. При этом никаких официальных документов о неожиданном предновогоднем взлете тарифа опубликовано не было. Региональная служба по тарифам безмолвствовала, и тогда инициативу взял на себя городской департамент экономики. (далее…)
По прогнозам экспертов рынка недвижимости, в 2017 году ипотека станет независимой от господдержки.
Другие тенденции, на которые делают ставку аналитики, — это снижение объема инвестиционной недвижимости, а также увеличение вариантов квартир с необычными планировками, в которых будут соревноваться застройщики.
Участники рынка уверены, что банковский сектор не нуждается в особой поддержке государства, чтобы «не задирать» годовые проценты по ипотечным кредитам. (далее…)
Ростовский фотограф запускает новый проект, в реализации которого ему должно помочь народное финансирование. Красочные альбомы, посвященные яркой южнорусской природе, увидят свет, если удастся собрать достаточную сумму, состоящую из добровольных взносов. Впрочем, предоставим слово самому Григорию Куликову.
— Друзья, сегодня я хочу рассказать вам о том, что занимало меня все последнее время. И это явление можно описать одним словом — краудфандинг.
Краудфандинг — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги для того, чтобы поддержать усилия других людей в той или иной области. Считается, что это движение зародилось около двадцати лет назад благодаря американским и британским музыкальным фанатам. После этого философия краудфандинга быстро распространилась по миру, вовлекая в себя самые разнообразные области общественной жизни. (далее…)
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