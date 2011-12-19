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Ростовчане застрянут в пробках на Южном подъезде
Упрдор «Азов» презентовал схему временной дороги к мегаполису.
На прошлой неделе дорожное ведомство приступило к обустройству стройплощадки под демонтаж Пойменного моста. Четырехполосный объект начнут разбирать в феврале, ограничив движение двумя полосами. А в марте Южный подъезд к Ростову полностью закроют на реконструкцию.
ТЭЦ-2 мешала спать половине Ростова!
Ростовчане сравнили энергетиков с уличными дебоширами и автогонщиками.
В России вводится новый налог на недвижимость
Первые платежки граждане получат весной 2017 года. Кто и сколько будет платить?
Церковь в Батайске загорелась накануне Крещения
Городская администрация настойчиво попросила местных журналистов «не раздувать пожар» в СМИ.
Работать во что бы то ни стало
58 процентов трудящихся ростовчан ходят на работу, несмотря на болезнь.
Ставки по ипотеке вернутся к докризисному уровню
По прогнозам экспертов, в 2017 году ипотека станет независимой от господдержки.
Общедомовые нужды отнесли к жилищным услугам
С 1 января в Ростовской области вступили в силу изменения, связанные с оплатой ЖКХ.
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