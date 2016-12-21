Ростовский Водоканал убедительно просит ростовчан не использовать городскую канализацию в качестве мусорного ведра.

По информации пресс-службы АО «Ростовводоканал», каждую неделю работники коммунального предприятия устраняют до 300 засорений на городской канализационной сети. В 80 случаях из ста это бытовой мусор, который сбрасывают в канализационный слив рядовые потребители.

Коллекция предметов, извлеченных из канализационных колодцев работниками Водоканала, поистине удивительна — это строительный мусор, лакокрасочные материалы, всевозможные тряпки, предметы гигиены, одежда, пластиковые бутылки и даже остатки пищи. Вся эта дрянь перекрывает канализационные трубопроводы, и они выходят из строя. (далее…)