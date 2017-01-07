«Русский калейдоскоп» завертится на юге России

07.01.17, Новости

Григорий Куликов.Ростовский фотограф запускает новый проект, в реализации которого ему должно помочь народное финансирование. Красочные альбомы, посвященные яркой южнорусской природе, увидят свет, если удастся собрать достаточную сумму, состоящую из добровольных взносов. Впрочем, предоставим слово самому Григорию Куликову.

— Друзья, сегодня я хочу рассказать вам о том, что занимало меня все последнее время. И это явление можно описать одним словом — краудфандинг.

Краудфандинг — это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги для того, чтобы поддержать усилия других людей в той или иной области. Считается, что это движение зародилось около двадцати лет назад благодаря американским и британским музыкальным фанатам. После этого философия краудфандинга быстро распространилась по миру, вовлекая в себя самые разнообразные области общественной жизни. (далее…)

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Общедомовые нужды отнесли к жилищным услугам

04.01.17, Новости

Подайте на ОДН!С 1 января в Ростовской области вступили в силу изменения, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

О новшествах в системе начисления квартплаты представители регионального министерства сообщили накануне Нового года во время специальной видеоконференции. Суть платежной «революции» в том, что теперь общедомовые нужды выключены из состава коммунальных услуг и переведены в жилищные. Отныне эта статья расходов будет спрятана в строку «Содержание и ремонт жилого фонда». (далее…)

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Чистота — залог здоровья… канализации

21.12.16, Новости

Засор канализации - плохой подарок к празднику.Ростовский Водоканал  убедительно просит ростовчан не использовать городскую канализацию в качестве мусорного ведра.

По информации пресс-службы АО «Ростовводоканал», каждую неделю работники коммунального предприятия устраняют до 300 засорений на городской канализационной сети. В 80 случаях из ста это бытовой мусор, который сбрасывают в канализационный слив рядовые потребители.

Коллекция предметов, извлеченных из канализационных колодцев работниками Водоканала, поистине удивительна — это строительный мусор, лакокрасочные материалы, всевозможные тряпки, предметы гигиены, одежда, пластиковые бутылки и даже остатки пищи. Вся эта дрянь перекрывает канализационные трубопроводы, и они выходят из строя. (далее…)

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Хозяева коттеджей выбирают марку TERMOWOOD

21.12.16, Домострой

Термодвери - это правильный выбор.Собственник загородного дома делится личным опытом эксплуатации термодверей.

Следует начать с того, что я подошел к выбору дверной конструкции очень внимательно и перед покупкой тщательно изучил все главные характеристики, выяснив, какими свойствами должна обладать современная дверь. И поэтому с уверенностью могу сказать, что термодвери российского производства TERMOWOOD — это качественный товар и правильный выбор. Я не ошибся, приобретя двери металлические для коттеджа именно этого производителя, так как в итоге получил надежную защиту не только от воров, но и от холода. (далее…)

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Делим на два — что в остатке?

20.12.16, Справка

Развод и девичья фамилия.Составлен рейтинг самых бесперспективных требований при разделе имущества супругов.

По официальной статистике, каждый второй брак в России заканчивается разводом. За этим грустным событием следует, как правило, имущественная «дележка». Решать конфликт в суде готовы всего 3% распавшихся пар, остальные предпочитают «договариваться». Однако оказывается, что прийти к консенсусу при разделе движимого и недвижимого не так-то легко. Адвокат Олег Сухов привел топ-5 самых проигрышных требований бывших супругов. (далее…)

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Капремонт на Дону подорожает

13.12.16, Новости

Капремонт в Ростове.Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил новый размер минимального взноса на капремонт

Для собственника квартиры в многоквартирном доме он составит 7 рублей 17 копеек за один квадратный метр. Как разъяснило управление информационной политики донского правительства, указанный размер взноса применяется к правоотношениям, возникшим с 1 декабря 2016 года. (далее…)

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Холдинг «Алексеево» не смог вернуть 100 тысяч рублей

07.12.16, Новости

Присоединение в электросетям - без этого частный дом станет хуторком в степи.Арбитражный суд Ростовской области подтвердил, что антимонопольщики законно оштрафовали застройщика коттеджного поселка.

Как сообщила пресс-служба Ростовского УФАС России, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд признал правомерным штраф в размере 100 000 рублей, вынесенный антимонопольной службой в отношении ООО «Алексеево». (далее…)

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Сантехника по интернету: современный подход

05.12.16, Новости

Новый магазин сантехники в Ростове.Ростовским потребителям доступны предложения крупного интернет-магазина сантехники.

В Ростове-на-Дону расширился филиал крупнейшего российского интернет-магазина «Santehnika-online.ru», специализирующегося на работе с сантехникой. Жители города могут в удобной форме заказать и приобрести товары от отечественных и зарубежных производителей, сумевших хорошо зарекомендовать себя на рынке. (далее…)

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На Ростов надвигается снежная буря

02.12.16, Новости

На Ростов идет снежный ураган.По прогнозу Гидрометцентра, 3 декабря на территории донской столицы ожидаются дождь и мокрый снег с порывами ветра до 22 м/с.

Главное управление МЧС России по Ростовской области предупреждает: в связи с погодными условиями возможны различные чрезвычайные ситуации на трассах, в ЖКХ и просто на городских улицах. К ним относятся гололед и гололедица на дорогах, налипание снега на провода, обрывы линий электропередач и перехлесты проводов, падения деревьев и слабо укрепленных конструкций, повреждения крыш домов, нарушения в работе пассажирского транспорта. (далее…)

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Многодетная мать из Таганрога отстояла свои права в суде

30.11.16, Новости

Юля и МуратАпелляционная инстанция Ростовского областного суда удовлетворила жалобу Юлии Гасановой и признала за ней и ее детьми право на получение микроавтобуса, приобретенного за счет бюджетных средств.

Теперь у многодетной семьи появилась перспектива совместных поездок и загородного отдыха на каникулах. Юлия выражает огромную благодарность и искреннее уважение Ростовскому областному суду за справедливое и объективное решение и защиту нарушенных прав ее несовершеннолетних детей. (далее…)

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