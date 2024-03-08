Студенческая весна ЮФУ 2024 году пройдет под девизом «В кругу семьи»

Торжественное открытие ежегодного фестиваля «Студенческая весна ЮФУ» состоялось 6 марта.





Мероприятие началось с творческого номера вокального коллектива ЮФУ «Непоющие», ребята исполнили песню «Весна», и каждый зритель отметил для себя важные строки этой песни: «Весна решает все!».

Президент Южного федерального университета Марина Боровская призвала преподавателей и руководителей подразделений университета посмотреть на студенческую весну как на одно из важнейших достижений в 110-летней истории университета, ведь этот цикл творческих экспериментов уже 67 лет объединяет студентов ЮФУ.

«Год семьи в России заставляет нас задуматься о том, что делает нас близкими людьми. Студенческая весна из года в год заставляет студентов проводить в вузе всё свое свободное время после пар именно потому, что университет — это семья. Я уже наблюдаю в подразделениях университета, как конструируют декорации, как идут репетиции — как всё это заряжает весенним настроением и ритмом. Желаю всем удачи, успехов и много творческих сил. Пусть весна 2024 запомнится нам всем как концентрация энергии и силы молодёжи ЮФУ», — поделилась Марина Боровская.

В этом году фестиваль проходит под девизом «В кругу семьи», и открытие фестиваля тоже прошло в теплом, семейном университетском кругу.

Для гостей вечера представили всех членов жюри «Студенческой весны ЮФУ-2024». Вокальное и инструментальное направления судит двукратный лауреат РСВ в номинации «Авторская песня», творческая личность года Ростовской области 2019, обладатель гран-при областной студенческой весны, полуфиналист конкурса «Студвесна.Авторы», автор-исполнитель песен Мария Федосеева, жюри театрального направления — актёр Ростовского-на-Дону Академического молодёжного театра Сергей Беланов, направление «Видео» — видеооператор, режиссер и преподаватель ИФЖиМКК ЮФУ, обладатель гран-при областного этапа РСВ 2015 и 2017 годов в направлении «Журналистика и видеопрограммы» Светлана Гриневич и гран-призер фестиваля «Студенческая весна ЮФУ 2018», гран-призёр Российской студенческой весны в направлении «Региональная программа» 2018 г. Дмитрий Кошкин. Трехкратный обладатель гран-при областного этапа РСВ в оригинальном жанре, руководитель творческого объединения «Помреж» Егор Сильченко — жюри «Оригинального жанра». Гран-призер фестиваля «Студенческая весна ЮФУ» в 2022 и 2023 годах Арина Старук —жюри направлений «Режиссура» и «Сценарий». Солист и хореограф-постановщик народного театра танца «Без предела», гран-призёр и лауреат всероссийских и международных конкурсов, жюри «Танцевального направления» — Иван Пугачев. Для каждого из членов жюри был устроен небольшой интерактив, который напомнил всем о приятных событиях студвесен ЮФУ прошлых лет.

На открытии фестиваля все подразделения Южного федерального университета представили видеопрезентации своих творческих концертов.

Проректор ЮФУ по воспитательной работе и реализации молодежных программ Яков Асланов поздравил всех с открытием Студенческой весны:

«Недавно наши ученые доказали, что счастливые люди ждут три события в году: свой день рождения, Новый год и Студенческую весну Южного федерального университета. И в этом смысле я считаю себя счастливым человеком, студвесна ЮФУ наполнена самыми добрыми эмоциями, которые есть в нашей жизни».

Яков Андреевич также вручил культурным организаторам структурных подразделений пригласительные и памятную табличку «Гран-при 2023» победителям прошлого фестиваля — экономическому факультету.

Традиционно концерты в рамках фестиваля будут проходить в Областном доме народного творчества. Неизменным партнером студвесны ЮФУ является Первичная профсоюзная организация ЮФУ.

«Студенческая весна — фундаментальный, мощный праздник, который привносит в жизнь нашего университета яркую, значимую изюминку. Мы очень рады, что из года в год творческий огонь у студентов не угасает, и они своими достижениями прославляют наш университет на всероссийском уровне. От участников на грядущих студвеснах мы ожидаем незабываемую энергетику на сцене, яркие и интересные номера», — отметил председатель ППО ЮФУ Сергей Дюжиков.

Всего силами студенческих коллективов будет подготовлен 21 оригинальный музыкальный спектакль.

«В этом году лозунгом студенческой весны стал «В кругу семьи», и это не случайно. Южный федеральный университет – это одна большая семья, а в период студвесен это чувствуется особенно сильно, поскольку студенты разных факультетов объединяются, помогают друг другу, чтобы создать яркий, запоминающийся концерт», — добавила председатель ОСО ЮФУ Елизавета Шкурат.

Студенческая весна объединяет многие поколения студентов и выпускников. Именно на весенние концерты приходят выпускники, и для них это еще одна возможность погрузиться в студенческие годы.

Президент Ассоциации выпускников Южного федерального университета Валерий Костенко отметил, что история студенческой весны собирает в себе невероятное количество судеб, эмоций и переживаний:

«Здорово, что Студенческая весна объединяет студентов прошлого, настоящего и будущего, особенно приятно отметить преемственность поколений, мы ее видим в членах нашего жюри — вчерашние студенты и участники студвесны университета сегодня уже в жюри и видят этот фестиваль студенческого творчество в совершенно другом качестве».

Первым выступит Институт социологии и регионоведения ЮФУ с концертом «Рапунцель», он состоится 12 марта. Завершится фестиваль «Студенческая весна 2024» грандиозным Гала-концертом и награждением победителей 14 апреля.

Кстати, впервые фестиваль студенческий весны прошел в далеком 1957 году. С тех давних пор он сразу стал одним из главных творческих событий в жизни университета. Дважды в истории фестиваль прерывал свой путь: в начале 1990-х годов и в сложном 2020-м. Но студенческое творчество — это та искра, которая зажигает сердца вне зависимости от времени или возраста. Ведь даже после самой холодной зимы всегда наступает долгожданная весна.



