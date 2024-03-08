Студенческая весна ЮФУ 2024 году пройдет под девизом «В кругу семьи»

08.03.24, Новости

Торжественное открытие ежегодного фестиваля «Студенческая весна ЮФУ» состоялось 6 марта.


Мероприятие началось с творческого номера вокального коллектива ЮФУ «Непоющие», ребята исполнили песню «Весна», и каждый зритель отметил для себя важные строки этой песни: «Весна решает все!».

Президент Южного федерального университета Марина Боровская призвала преподавателей и руководителей подразделений университета посмотреть на студенческую весну как на одно из важнейших достижений в 110-летней истории университета, ведь этот цикл творческих экспериментов уже 67 лет объединяет студентов ЮФУ.

«Год семьи в России заставляет нас задуматься о том, что делает нас близкими людьми. Студенческая весна из года в год заставляет студентов проводить в вузе всё свое свободное время после пар именно потому, что университет — это семья. Я уже наблюдаю в подразделениях университета, как конструируют декорации, как идут репетиции — как всё это заряжает весенним настроением и ритмом. Желаю всем удачи, успехов и много творческих сил. Пусть весна 2024 запомнится нам всем как концентрация энергии и силы молодёжи ЮФУ», — поделилась Марина Боровская.

В этом году фестиваль проходит под девизом «В кругу семьи», и открытие фестиваля тоже прошло в теплом, семейном университетском кругу.

Для гостей вечера представили всех членов жюри «Студенческой весны ЮФУ-2024». Вокальное и инструментальное направления судит двукратный лауреат РСВ в номинации «Авторская песня», творческая личность года Ростовской области 2019, обладатель гран-при областной студенческой весны, полуфиналист конкурса «Студвесна.Авторы», автор-исполнитель песен Мария Федосеева, жюри театрального направления — актёр Ростовского-на-Дону Академического молодёжного театра Сергей Беланов, направление «Видео» — видеооператор, режиссер и преподаватель ИФЖиМКК ЮФУ, обладатель гран-при областного этапа РСВ 2015 и 2017 годов в направлении «Журналистика и видеопрограммы» Светлана Гриневич и гран-призер фестиваля «Студенческая весна ЮФУ 2018», гран-призёр Российской студенческой весны в направлении «Региональная программа» 2018 г. Дмитрий Кошкин. Трехкратный обладатель гран-при областного этапа РСВ в оригинальном жанре, руководитель творческого объединения «Помреж» Егор Сильченко — жюри «Оригинального жанра». Гран-призер фестиваля «Студенческая весна ЮФУ» в 2022 и 2023 годах Арина Старук —жюри направлений «Режиссура» и «Сценарий». Солист и хореограф-постановщик народного театра танца «Без предела», гран-призёр и лауреат всероссийских и международных конкурсов, жюри «Танцевального направления» — Иван Пугачев. Для каждого из членов жюри был устроен небольшой интерактив, который напомнил всем о приятных событиях студвесен ЮФУ прошлых лет.

На открытии фестиваля все подразделения Южного федерального университета представили видеопрезентации своих творческих концертов.

Проректор ЮФУ по воспитательной работе и реализации молодежных программ Яков Асланов поздравил всех с открытием Студенческой весны:

«Недавно наши ученые доказали, что счастливые люди ждут три события в году: свой день рождения, Новый год и Студенческую весну Южного федерального университета. И в этом смысле я считаю себя счастливым человеком, студвесна ЮФУ наполнена самыми добрыми эмоциями, которые есть в нашей жизни».

Яков Андреевич также вручил культурным организаторам структурных подразделений пригласительные и памятную табличку «Гран-при 2023» победителям прошлого фестиваля — экономическому факультету.

Традиционно концерты в рамках фестиваля будут проходить в Областном доме народного творчества. Неизменным партнером студвесны ЮФУ является Первичная профсоюзная организация ЮФУ.

«Студенческая весна — фундаментальный, мощный праздник, который привносит в жизнь нашего университета яркую, значимую изюминку. Мы очень рады, что из года в год творческий огонь у студентов не угасает, и они своими достижениями прославляют наш университет на всероссийском уровне. От участников на грядущих студвеснах мы ожидаем незабываемую энергетику на сцене, яркие и интересные номера», — отметил председатель ППО ЮФУ Сергей Дюжиков.

Всего силами студенческих коллективов будет подготовлен 21 оригинальный музыкальный спектакль.

«В этом году лозунгом студенческой весны стал «В кругу семьи», и это не случайно. Южный федеральный университет – это одна большая семья, а в период студвесен это чувствуется особенно сильно, поскольку студенты разных факультетов объединяются, помогают друг другу, чтобы создать яркий, запоминающийся концерт», добавила председатель ОСО ЮФУ Елизавета Шкурат.

Студенческая весна объединяет многие поколения студентов и выпускников. Именно на весенние концерты приходят выпускники, и для них это еще одна возможность погрузиться в студенческие годы.

Президент Ассоциации выпускников Южного федерального университета Валерий Костенко отметил, что история студенческой весны собирает в себе невероятное количество судеб, эмоций и переживаний:

«Здорово, что Студенческая весна объединяет студентов прошлого, настоящего и будущего, особенно приятно отметить преемственность поколений, мы ее видим в членах нашего жюри — вчерашние студенты и участники студвесны университета сегодня уже в жюри и видят этот фестиваль студенческого творчество в совершенно другом качестве».

Первым выступит Институт социологии и регионоведения ЮФУ с концертом «Рапунцель», он состоится 12 марта. Завершится фестиваль «Студенческая весна 2024» грандиозным Гала-концертом и награждением победителей 14 апреля.

Кстати, впервые фестиваль студенческий весны прошел в далеком 1957 году. С тех давних пор он сразу стал одним из главных творческих событий в жизни университета. Дважды в истории фестиваль прерывал свой путь: в начале 1990-х годов и в сложном 2020-м. Но студенческое творчество — это та искра, которая зажигает сердца вне зависимости от времени или возраста. Ведь даже после самой холодной зимы всегда наступает долгожданная весна.


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