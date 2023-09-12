Влияние травм и составов команд на хоккейные ставки: факторы, которые следует учитывать

Хоккей — один из самых агрессивных и травмоопасных видов спорта. Поэтому не редкость, когда накануне важного матча один или несколько игроков оказываются травмированы и выходят из борьбы.

Не всегда у тренерского штаба есть возможность оперативно произвести равноценную замену, и команда вынуждена играть как есть. Схожая опасность кроется и в переходах хоккеистов — особенно, если клуб покидает звездный игрок. Все это — факторы, которые многие беттеры считают крайне важными при заключении пари на хоккейные матчи.

Но так ли это на самом деле? Действительно ли потеря одного-двух спортсменов, пусть и ключевых, может в корне изменить ход встречи и привести к другому результату? Насколько сильно стоит принимать по внимание данный фактор в ставках на хоккей или же его влияние сильно переоценено клиентами букмекерских контор? Если вы планируете ставки на хоккей онлайн или в наземном заведении и хотите разобраться в этом вопросе, то эта статья для вас.

Может ли потеря даже одного игрока сказаться на результате игры?

Казалось бы, логика беттеров здесь простая: если у одной команды сразу несколько игроков выбыли из строя, а вторая находится в полном составе и на пике формы, то она и будет явным фаворитом предстоящей встречи. Но как же оценить шансы в случае, если отсутствует только один игрок?

В отличие от футбола, где потеря бомбардира или вратаря дорого может обойтись команде, в хоккее все иначе. Это высококонкурентный вид спорта, где количество «звезд» и подающих надежды игроков может составлять до половины состава. Таким образом, спортсмены становятся более-менее взаимозаменяемыми и могут нивелировать отсутствие товарища собственными силами.

Согласно статистике КХЛ, влияние одного хоккеиста на исход встречи в среднем составляет 3-4%. Конечно, в отдельных случаях это значение может стать решающим — особенно когда предстоит решающий матч за выход в плей-офф или финал крупного турнира. Однако в большинстве случаев на короткой дистанции отсутствие одного игрока будет практически незаметно на фоне усилий остальных членов команды.

Еще один фактор — мотивация. Получив шанс проявить себя, заменяя выбывшего сокомандника, остальные хоккеисты будут стараться показать максимум своих возможностей. Ведь это отличная возможность подняться на ступеньку выше и делом доказать, что ты как игрок заслуживаешь большего.

Влияние переходов в хоккее на результаты ставок

Еще одна ситуация — это переход игроков в другие клубы. Давайте рассмотрим этот вопрос на примере НХЛ.

В последнем сезоне трансферное окно закрылось в феврале. К этому моменту была сыграна большая часть игр сезона, впереди осталось не так много встреч, поэтому даже если предположить, что без ключевого игрока результаты команды ухудшатся, то вряд ли это повлияет на ход сезона в целом. Особенно важно это понимать тем, кто предпочитает делать ставки на длинной дистанции, — например, если вы привыкли заключать пари на победителей крупных соревнований и знаковых турниров в начале сезона.

Важный момент, связанный с переходами, состоит в том, что клубы НХЛ крайне редко отпускают игрока, не имея при этом плана Б и длинной скамейки запасных. Все же по ходу сезона важно не просто оперативно найти замену, но выставить равноценного, а лучше превосходящего по силам предыдущего спортсмена. В связи с этим ухудшение результатов команды если и возможно, то на первые пару игр, пока новичок вольется в темп игры нового клуба.

Стоит ли учитывать травмы, заключая пари на исход матча?

Давайте рассмотрим данный вопрос на примере. Встреча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Баффало» обещала быть напряженной: изначально фаворитом был «Вашингтон», который к тому же играл на домашней арене, но накануне встречи сразу четверо хоккеистов были сняты с предстоящей игры из-за травм. Букмекеры молниеносно отреагировали на изменившуюся расстановку сил и скорректировали коэффициенты. Многие беттеры были рады: на фоне обстоятельств победа «Баффало» казалась неизбежной и сулила шанс заработать легкие деньги. Однако не тут-то было. В драматичной борьбе «Вашингтон Кэпиталз» удалось вырвать победу и обойти противников по буллитам. Вывод: даже потеря трех и более игроков не всегда приводит к проигрышу, а влияние травм на исход матча сильно переоценено. Как видно на примере, иногда такие ситуации, наоборот, работают в плюс: вся команда мобилизуется и стремится показать лучший результат из возможных. На такой мотивации можно свернуть горы.

Азы предматчевой подготовки учат беттеров внимательно изучать составы команд накануне встреч и обращать внимание на отсутствующих из-за травм спортсменов. Однако не всегда это яркий сигнал, что поражение неизбежно. Согласно статистике КХЛ, влияние отсутствующего игрока на результаты встречи не превышает 4%, то есть находится в зоне статистической погрешности. Таким образом, беттеры склонны переоценивать значимость данного фактора.

Выводы

С точки зрения ставок на спорт беттерам необходимо учитывать следующие моменты.

Во-первых, заключайте пари сразу же после того как новость о травме, переходе или снятии игрока или группы спортсменов просочилась в СМИ. Такая оперативность необходима, ведь букмекерские конторы тоже подвержены влиянию подобной информации и скорее всего изменят коэффициенты на играющие команды. Таким образом, если вы сделаете ставку под закрытие линии, то шансы будут уже не столь очевидны и вы можете допустить ошибку, которая будет стоить вам денег.

Во-вторых, помните, что на короткой дистанции отсутствие игрока, пусть даже звездного, практически не влияет на исход матча. А вот если травма оказалась серьезной или же после перехода «звезды» долгое время не удается найти замену схожего класса, то это может в значительно большей степени повлиять на результаты клуба.

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