Можно ли обезопасить свой ПК от вирусных атак

Почему нужно защищать компьютер от вирусов.
Инновационные технологии дали человечеству шанс стать намного лучше благодаря доступу к огромному количеству информации, которую мы получаем из сети интернет. А для работы в интернете человек использует специализированные устройства, которые называются компьютерами.
Обеспечение безопасности пребывания пользователя персонального компьютера на просторах всемирной «электронной паутины» — это залог стабильной работы устройства, его правильного функционирования.
Защита ПК (персонального компьютера) является важной и по ряду других причин:
- сохранность персональных данных;
- предотвращение проникновения в систему программ-шпионов;
- блокирование софта, заражающего файлы;
- недопущение передачи информации третьим лицам и т. д.
Дабы обезопасить свой компьютер от вирусных атак, необходимо знать, какие существуют методы такой защиты и каким из них следует отдать предпочтение.
Методы защиты
В 2023 году известно не так много способов защиты персонального компьютера, ноутбука и даже мобильного гаджета с установленной операционной системой от вирусных атак.
Среди таких способов специалисты выделяют следующие:
- включение брандмауэра;
- использование безопасного соединения.
- отказ от посещения подозрительных сайтов (например без SSL-сертификатов и прочих);
- отправление писем от неизвестных адресатов в спам;
- блокировка всплывающих окон;
- установка надежного антивирусного ПО.
Именно последний вариант чаще всего выбирают люди, которым нужно быстро и эффективно защитить свой ПК от вирусов и хакерских атак.
Об эффективности данного метода мы и поговорим ниже.
Почему антивирус является лучшим вариантом
Потому что он крайне функционален, а современные антивирусные программы и вовсе являются мультифункциональными, поскольку способны не только выявлять вирусы и быстро обезвреживать их, но и также могут:
- определять степень вирусной угрозы;
- вовремя выявлять хакерское вмешательство;
- очищать систему ПК от скрытых вирусов и прочих вредоносных программ;
- проверять быстродействие компьютера;
- осуществлять очистку от «мусорных файлов» ;
- обновлять драйвера на устройстве;
- перемещать зараженные файлы в карантин для виртуального лечения вместо удаления.
Купить антивирус, способный отлично бороться практически со всеми типами электронных вирусов, легко. И для его установки, дальнейшей работы с программой человеку не нужно быть программистом. Достаточно просто иметь начальные навыки работы с персональным компьютером.
Какое антивирусное ПО выбирать
Специалисты не рекомендуют сразу же покупать и скачивать первый попавшийся софт такого типа. Это сопряжено с целым рядом рисков:
- низкое качество программы;
- наличие огромного количества ошибок, багов;
- вшитые вирусы;
- некорректная работа ПО и многое другое.
Выбирать советуют только те разработки, которые соответствуют ряду определенных критериев:
- легкость борьбы с вирусными угрозами;
- защита ПК от самых разных вирусов (от «червей» и «троянов», и до блокировщиков, а также шпионского программного обеспечения) ;
- быстрое обнаружение вредоносного софта;
- высокая эффективность борьбы с хакерскими атаками;
- поиск скрытых виртуальных вирусов;
- проверка регулярных обновлений антивирусного пакета;
- наличие постоянных автоматических обновлений от разработчиков;
- адекватная цена за хорошее качество.
Приобретение и установка программы займут у вас в лучшем случае пару минут.
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