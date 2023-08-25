Можно ли обезопасить свой ПК от вирусных атак

25.08.23, Новости

Почему нужно защищать компьютер от вирусов.

Инновационные технологии дали человечеству шанс стать намного лучше благодаря доступу к огромному количеству информации, которую мы получаем из сети интернет. А для работы в интернете человек использует специализированные устройства, которые называются компьютерами.

Обеспечение безопасности пребывания пользователя персонального компьютера на просторах всемирной «электронной паутины» — это залог стабильной работы устройства, его правильного функционирования.

Защита ПК (персонального компьютера) является важной и по ряду других причин:

  • сохранность персональных данных;
  • предотвращение проникновения в систему программ-шпионов;
  • блокирование софта, заражающего файлы;
  • недопущение передачи информации третьим лицам и т. д.

Дабы обезопасить свой компьютер от вирусных атак, необходимо знать, какие существуют методы такой защиты и каким из них следует отдать предпочтение.

Методы защиты

В 2023 году известно не так много способов защиты персонального компьютера, ноутбука и даже мобильного гаджета с установленной операционной системой от вирусных атак.

Среди таких способов специалисты выделяют следующие:

  • включение брандмауэра;
  • использование безопасного соединения.
  • отказ от посещения подозрительных сайтов (например без SSL-сертификатов и прочих);
  • отправление писем от неизвестных адресатов в спам;
  • блокировка всплывающих окон;
  • установка надежного антивирусного ПО.

Именно последний вариант чаще всего выбирают люди, которым нужно быстро и эффективно защитить свой ПК от вирусов и хакерских атак.

Об эффективности данного метода мы и поговорим ниже.

Почему антивирус является лучшим вариантом

Потому что он крайне функционален, а современные антивирусные программы и вовсе являются мультифункциональными, поскольку способны не только выявлять вирусы и быстро обезвреживать их, но и также могут:

  • определять степень вирусной угрозы;
  • вовремя выявлять хакерское вмешательство;
  • очищать систему ПК от скрытых вирусов и прочих вредоносных программ;
  • проверять быстродействие компьютера;
  • осуществлять очистку от «мусорных файлов» ;
  • обновлять драйвера на устройстве;
  • перемещать зараженные файлы в карантин для виртуального лечения вместо удаления.

Купить антивирус, способный отлично бороться практически со всеми типами электронных вирусов, легко. И для его установки, дальнейшей работы с программой человеку не нужно быть программистом. Достаточно просто иметь начальные навыки работы с персональным компьютером.

Какое антивирусное ПО выбирать

Специалисты не рекомендуют сразу же покупать и скачивать первый попавшийся софт такого типа. Это сопряжено с целым рядом рисков:

  • низкое качество программы;
  • наличие огромного количества ошибок, багов;
  • вшитые вирусы;
  • некорректная работа ПО и многое другое.

Выбирать советуют только те разработки, которые соответствуют ряду определенных критериев:

  • легкость борьбы с вирусными угрозами;
  • защита ПК от самых разных вирусов (от «червей» и «троянов», и до блокировщиков, а также шпионского программного обеспечения) ;
  • быстрое обнаружение вредоносного софта;
  • высокая эффективность борьбы с хакерскими атаками;
  • поиск скрытых виртуальных вирусов;
  • проверка регулярных обновлений антивирусного пакета;
  • наличие постоянных автоматических обновлений от разработчиков;
  • адекватная цена за хорошее качество.

Приобретение и установка программы займут у вас в лучшем случае пару минут.

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