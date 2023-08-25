Можно ли обезопасить свой ПК от вирусных атак

Почему нужно защищать компьютер от вирусов.

Инновационные технологии дали человечеству шанс стать намного лучше благодаря доступу к огромному количеству информации, которую мы получаем из сети интернет. А для работы в интернете человек использует специализированные устройства, которые называются компьютерами.

Обеспечение безопасности пребывания пользователя персонального компьютера на просторах всемирной «электронной паутины» — это залог стабильной работы устройства, его правильного функционирования.

Защита ПК (персонального компьютера) является важной и по ряду других причин: сохранность персональных данных;

предотвращение проникновения в систему программ-шпионов;

блокирование софта, заражающего файлы;

недопущение передачи информации третьим лицам и т. д.

Дабы обезопасить свой компьютер от вирусных атак, необходимо знать, какие существуют методы такой защиты и каким из них следует отдать предпочтение.

Методы защиты

В 2023 году известно не так много способов защиты персонального компьютера, ноутбука и даже мобильного гаджета с установленной операционной системой от вирусных атак.

Среди таких способов специалисты выделяют следующие: включение брандмауэра;

использование безопасного соединения.

отказ от посещения подозрительных сайтов (например без SSL-сертификатов и прочих);

отправление писем от неизвестных адресатов в спам;

блокировка всплывающих окон;

установка надежного антивирусного ПО.

Именно последний вариант чаще всего выбирают люди, которым нужно быстро и эффективно защитить свой ПК от вирусов и хакерских атак.

Об эффективности данного метода мы и поговорим ниже.

Почему антивирус является лучшим вариантом

Потому что он крайне функционален, а современные антивирусные программы и вовсе являются мультифункциональными, поскольку способны не только выявлять вирусы и быстро обезвреживать их, но и также могут:

определять степень вирусной угрозы;

вовремя выявлять хакерское вмешательство;

очищать систему ПК от скрытых вирусов и прочих вредоносных программ;

проверять быстродействие компьютера;

осуществлять очистку от «мусорных файлов» ;

обновлять драйвера на устройстве;

перемещать зараженные файлы в карантин для виртуального лечения вместо удаления.

Купить антивирус, способный отлично бороться практически со всеми типами электронных вирусов, легко. И для его установки, дальнейшей работы с программой человеку не нужно быть программистом. Достаточно просто иметь начальные навыки работы с персональным компьютером.

Какое антивирусное ПО выбирать

Специалисты не рекомендуют сразу же покупать и скачивать первый попавшийся софт такого типа. Это сопряжено с целым рядом рисков:

низкое качество программы;

наличие огромного количества ошибок, багов;

вшитые вирусы;

некорректная работа ПО и многое другое.

Выбирать советуют только те разработки, которые соответствуют ряду определенных критериев: легкость борьбы с вирусными угрозами;

защита ПК от самых разных вирусов (от «червей» и «троянов», и до блокировщиков, а также шпионского программного обеспечения) ;

быстрое обнаружение вредоносного софта;

высокая эффективность борьбы с хакерскими атаками;

поиск скрытых виртуальных вирусов;

проверка регулярных обновлений антивирусного пакета;

наличие постоянных автоматических обновлений от разработчиков;

адекватная цена за хорошее качество.

Приобретение и установка программы займут у вас в лучшем случае пару минут.

На правах рекламы.



