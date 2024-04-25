Открылся персональный сайт известного лингвиста Георгия Хазагерова. Публикации сайта адресованы как специалистам в области языка и литературы, так и самой широкой публике.

Георгий Георгиевич Хазагеров — советский и российский филолог. Доктор филологических наук, профессор. Автор книг и статей по риторике и русской филологии, вузовских учебников по риторике.

Область специальных научных интересов — рецепция античных теорий стиля и учения о тропах и фигурах в теории и практике отечественного красноречия.

На протяжении последних десяти лет активно интересуется риторикой как институтом государственного строительства, что нашло отражение в публицистических выступлениях и культурологических изысканиях.

На сайте «Труды и дни профессора Хазагерова» опубликованы авторские научные статьи разных лет на темы риторики, стилистики и культуры речи, а также публицистика, эссе и художественные тексты, демонстрирующие, как практическое применение риторических приёмов может придавать литературным произведениям дополнительную яркость и выразительность.

В разделе «Лекции» пользователям сайта доступны видеоролики с короткими и ёмкими выступлениями Георгия Хазагерова, посвящёнными как отдельным речевым стратегиям и риторическим приёмам, так и обзорам риторик, характеризующих целые эпохи в развитии государства и определяющих его «лицо» для внутренних и внешних участников коммуникации.

Риторика и общество, риторика и поэтика, риторика и пропаганда — все эти темы в освещении выдающегося учёного приобретают неожиданные объём и глубину и дают серьёзный повод для собственных размышлений читателя и слушателя.



