Жилье за долги: репрессия или благо?

Министерство юстиции выступило с новой инициативой — лишать должников единственного жилья, если его площадь вдвое превышает установленную по закону норму на одного человека.

Ряд экспертов уже высказался о неприемлемости подобной меры. Но у нее есть и сторонник — московский адвокат Олег Сухов. Главными положительными результатами столь радикального решения, по его мнению, являются рост дисциплинированности потребителей и пересмотр принципов российской кредитной системы.





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Улучшатся показатели собираемости долгов для управляющих компаний. До сих пор управляйки могли бороться с неплательшиками только ограниченным набором приемов — начислением пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, а также ограничением или прекращением подачи коммунальных услуг. Однако проблема коммунальных неплатежей с места не сдвигалась. Сегодня общий долг потребителей перед УК составляет 270 млрд рублей. Примерно каждый пятый россиянин является должником. Около 6 тысяч судебных решений о принудительном взыскании долга находятся в исполнительном производстве.

По мнению Сухова, это показатель может уменьшиться, если взыскание будет обращено не на обычное имущество, а на жилье: «Сама по себе угроза оказаться в такой долговой кабале и остаться на улице может быть катастрофичной для относительно благополучных и адекватных собственников».

Российская кредитная система очистится от несостоятельного потребительского балласта. Массового отъема квартир у населения не предвидится, но каждый раз перед оформлением кредита потенциальный заемщик серьезно проанализирует свои возможности и задумается, потянет ли он обязательства перед банком.

По данным ЦБ РФ, показатели просроченной задолженности в России регулярно растут. С 2008 года удельная доля кредитов с несвоевременными платежами увеличилась с трех почти до девяти процентов в общем объеме выданных займов. Опасность потерять квартиру при невыплаченном долге по кредиту должна резко поменять ситуацию.

Работа с долгами перестанет быть уделом коллекторских агентств. Альтернативу «огульному выбиванию долгов» могут предложить сами банки. На первый план выйдут принципы предварительной работы с заемщиком и определение кредитоспособности клиента на начальном этапе.

Эксперты предвидят, что новая мера увеличит поток исков, касающихся оценки стоимости объекта недвижимости. По официальной статистике Росреестра, в 2014 году российские суды рассмотрели 4,8 тысячи дел о неправильной оценке стоимости жилья, а в 2015-м этот показатель увеличился на четверть. В некоторых случаях суд мог снизить размер кадастровой стоимости квартиры аж на 40–70%.

Теперь, считает Олег Сухов, если отъем квартиры за долги станет реальностью, доказать какие-либо нарушения в действиях оценщиков или несоответствие отчета об оценке стоимости объекта положениям закона или стандартам будет практически невозможно.

Требования к компаниям-оценщикам ужесточатся. Можно предположить, что индивидуальные оценщики утратят право работать с такой категорией объектов, как квартиры, изымаемые за долги. Не спасет их и вступление саморегулируемую организацию. Такую оценку, скорее всего, уполномочены будут проводить лишь юридические лица, подтвердившие свою состоятельность банковской гарантией и страховкой, покрывающей потенциальные риски.



