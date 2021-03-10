Планы эвакуации — зачем они нужны?

План эвакуации — наглядный документ, содержащий разработанный маршрут для движения к выходам из здания людей в случае чрезвычайной, опасной для жизни ситуации. Его разработка, визуальное оформление и размещение регламентируются нормативами, содержащимися в ГОСТ Р 12.2.143-2009, ГОСТ 12.1.004–91.

Наличие ЭП обязательно для любых производственных и общественных учреждений. Благодаря эвакуационному плану в комплексе с указателями направления правильного движения к аварийным выходам и знаками безопасности предпринимаются мероприятия для спасения людей из зданий и помещений, где произошло возгорание или иное ЧП.

Визуально план эвакуации — это таблица определенного ГОСТом размера с информацией следующего порядка: оглавление;

указание адреса объекта и этажа, где расположен эвакуационный план;

графическая составляющая и поясняющий ее текст;

список спецсимволов с расшифровкой значения и условных обозначений.

Нижний угол справа ПЭ маркируется наименованием изготовителя, датой производства плана, показателе яркости люминесцентного наполнения и времени в минутах, в течение которого продолжается свечение. В нижнем углу документа слева размещают информацию о компании, осуществившей разработку эвакуационного плана.

На каких объектах размещают планы эвакуации?

Наличие плана эвакуации является обязательным для всех организаций с одновременным пребыванием более 50 человек посетителей или работников. Это относится к большинству общественных объектов, кроме маленьких парикмахерских, магазинчиков, мастерских и иных объектов по оказанию услуг, имеющих небольшую площадь и всего один выход.

Цели плана эвакуации Эвакуационный план нужен для решения следующего круга проблем: Строго регламентирует поведение дежурного персонала, сотрудников, других посетителей, находящихся внутри здания в момент пожара.

Обеспечивает возможность быстрой эвакуации из зоны огневого поражения и мест задымлений по самому кратчайшему и безопасному маршруту.

Указывает местонахождение противопожарного оборудования, систем подачи тревожных сигналов, пожарного водопровода и дымоудаления.

Содержит ценные практические указания необходимых действий, предпринимаемых в случае обнаружении огня сотрудниками здания, его посетителями и работниками пожарной охраны.

Виды планов эвакуации

Планы эвакуации зависят от числа находящихся на объекте одновременно людей и типа конструкции объекта:

Этажный план размещается на каждом из этажей строения. Секционный план нужен в следующих случаях: площадь этажа свыше 1000 кв. м; на этаже есть более одного эвакуационного выхода, а сами выходы расположены в разных местах далеко друг от друга; на этаже оборудованы турникеты и/или вращающиеся двери-карусели. Локальный план нужен в больницах, гостиничных и офисных комплексах, других зданиях коридорного типа. Размещается в каждом из номеров, кабинетов или палат. Сводный план объединяет другие инструкции и схемы, разработанные для всего объекта в единый комплекс.

Внешний вид ПЭ

План эвакуации, соответствующий госстандарту включает в себя две части:

1. Графическую. Содержит секционные либо этажные эвакуационные планы (40*60см), включающие указание планировки объекта, места размещения лестниц, аварийных выходов и ведущих к ним путей эвакуации. На схеме указываются места расстановки первичных и стационарных средств тушения пожара, средств спасения и медикаментов, узлов связи. Кроме того, указывается месторасположение самого плана для упрощения ориентирования людей в здании. Локальные планы эвакуации (30*40 см) характерны для помещений где постоянно пребывают люди. Фон — белого цвета, допускается желтоватость. Размер графических обозначений — не менее 8 мм в высоту и не более 15 мм.

Основные или запасные эвакуационные маршруты обозначаются сплошной/пунктирной линией зеленого цвета не менее 2 мм в толщину.

Первичные средства пожаротушения выделяются красным цветом. Цвет шрифта для описания пояснений – черный.

Знаки могут быть обозначены цифробуквенными обозначениями, только цифрами или только буквами

Обязательно указывается номер этажного плана.

Готовый план эвакуации изготавливается обязательно с применением фотолюминесцентных материалов, стойких прямому воздействию солнца и температурным перепадам внутри помещений.

2. Текстовая часть содержит информацию:

о способах оповещения при возникновении ЧС, будь то авария, обнаружение возгорания или источника дыма;

правильный порядок действий во время эвакуации;

правила вызова пожарных служб, медиков, работников службы газа; инструкцию по включению вручную систем СОУЭ и установок АУПТ, оборудования для искусственного нагнетания воздуха и дымоудаления;

обязанности дежурного персонала, инструктаж по обесточиванию здания и отключению различного опасного оборудования.

ВАЖНО! В пределах одного ПЭ символы и шрифты должны быть выполнены в едином масштабе, для упрощения понимания плана.

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