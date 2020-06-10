Тюльпаны, как люди: болеют вирусом, снимаются в кино, а еще — их обманывают

Ростовчанин Михаил Поздняков собрал коллекцию из нескольких сотен этих прекрасных цветов

После визита на дачу к Михаилу Позднякову авторитет знаменитого Цветочного базара и похожих мест нашего Ростова-на-Дону рухнул для меня донельзя. Как выяснилось в погожие майские дни, тюльпаны бывают всех цветов, кроме синего. В названии некоторых сортов присутствует английское «блю», но это обман, они могут быть лишь фиолетовыми.

— Похожим свойством обладала и роза, пока японцы не внедрили в нее ген василька, нарушив закон природы. Это два самых знатных растения, — считает Михаил. — Как говорят садоводы всего мира, роза – строгая королева цветов, а тюльпан — принц, потому что вид у него расхристанный.

На базаре и на даче у коллекционера

На ростовских базарах можно встретить с десятков сортов, максимум — пятнадцать. В основном они «типовые», промышленные, привезенные с голландских плантаций. Самый популярный «Алладин» известен всем: красные лепестки с желтой каймой.

Среди оригинальных в последнее время порой можно найти разве что класс попугайных цветов, как правило, это сорт «Уайт». Его лепестки действительно похожи на птичьи перья. На даче у Михаила сорта более редкие.

В купающейся в солнечных лучах пестроте сада непривычно выделяется даже черный цвет, есть и такие тюльпаны. Самый «страшный» из них, выведенный отечественными садоводами, называется Баба Яга.

Другой — «Королева ночи» снимался в кино. Многие помнят популярный французский фильм «Черный тюльпан», снятый в 1960-х годах. Именно этот ценой оставлял романтичный разбойник в качестве персонального «автографа».

По словам Михаила, коллекционировать живые цветы и покупать их на базаре — разные вещи:

— Мне не слабо, я мог бы подарить женщине и черный тюльпан. Но, боюсь, дама упадет в обморок. Такие цветы на рынках не продают, поскольку никто их не купит, чтобы поставить в вазу. Хотя они очень красивы! У коллекционеров иное восприятие.

Отвлекшись от черного цвета, всматриваюсь в другие тюльпаны – с многоугольными головками. Как выясняется, это самый последний, шестнадцатый класс. Выводили его с 1949 года, а толчок дала случайная мутация сорта «Принцесс Элизабет».

— В ней всего тринадцать цветков. Называется она «коронавидные тюльпаны», — пугает меня Михаил. — Нет, к нынешней человечьей пандемии они отношения не имеют. Их «ломаная» чашечка ассоциируется с короной.

Эпидемии в садах

Хотя свой «коронавирус» у тюльпанов тоже имеется. Называется он «пестролепестностью». Его микротела, подобно человечьему «Ковид-19», цепляются к клеткам растений, меняют ДНК. В результате на лепестках появляются несимметричные штрихи другого цвета.

Тюльпаны, растущие в одном саду, быстро заражают друг друга. Они ведь не могут, как люди, держать полутораметровую дистанцию. Да и главным переносчиком заразы служат шустрые насекомые: укусят сперва больной цветок, затем переключатся на здоровый. Разносит эпидемию по своему хозяйству и человек, отрезая ножом засохшие листья у растений.

— Вирус пестролепестности у тюльпанов неизлечим. Он, как кариес у человека, который можно лишь «высверлить» и запломировать, но не вернуть зуб в прежнее состояние, — говорит Михаил. — Сперва растение год за годом мельчает, затем – гибнет. Распространяется эпидемия очень быстро, больные цветы надо уничтожать. Лучше сжигать даже их луковицы!

Природа зачастую обманчива: пестрота больных тюльпанов придает им особую красоту и колорит. Когда-то многие восхищались такими «болячками». Их с удовольствием рисовал знаменитый художник Рембрандт. А потом человечество узнало про вирусы и стало безжалостно выкашивать больные цветы.

Несколько пестрых цветков растет и в саду Михаила. Но, по его словам, эти тюльпаны здоровы. Они — еще одна группа растений «Рембрандт», чьи предки давным-давно болели пестролепестным вирусом, мутировали, но выжили, как отдельные люди в эпидемию средневековой чумы. Такие цветы передали измененный ген в наследство потомкам, которых и назвали в память о великом художнике.

— Голландцы перестали размножать эти сорта, поскольку невозможно отличить больной цветок от здорового, — говорит Михаил. – Они остались в частных коллекциях. Официально сортов в классе всего три. В продаже их не найти. В других классах достаточно двухцветных и даже трёхцветных тюльпанов. С каймой, пламенем, полосами на лепестках.

Сожранная коллекция

Переживать цветочную эпидемию приходилось и Михаилу. Однако главным его врагом стали не вирусы, а существо покрупнее — млекопитающий слепыш. Многие так называют кротов, допуская ошибку. Он – более страшный грызун, в чем цветовод убедился лично после его проникновения:

— Это огромная слепая крыса величиной с кошку. Как и крот, она роет подземные ходы, но передними зубами. Когда зверь только перекопал сад, я думал, что слепыши едят только бурак и картошку. Однако ему захотелось тюльпанов.

Часть коллекции зверь сожрал, оставшиеся цветы – перекалечил. В ответ началась долгая и мучительная война с затаптыванием его нор и безуспешными засадами с топором. Подкараулить его так и не удалось: отсутствующее зрение природа компенсировала слепышу чутким слухом и обонянием.

Отчаявшись, Михаил расставлял капканы, которые тот не мог заметить. Зацепив один из них, хитрое животное увернулось. Однако после холостого щелчка само же покинуло огород, ставший опасным. А затем ростовчанин узнал, что слепыши занесены в Красную книгу. Словом, безвыходная ситуация, поскольку убивать его запрещено законом.

Как обманывают цветы

— В Ростовской области растут дикие тюльпаны, но их нельзя рвать, так как они в Красной книге, — говорит Михаил. — Домашние цветы намного эффектней. Другое дело, если вы сам — селекционер. В этом случае вас могут заинтересовать семена для дальнейшего скрещивания с «культурными» растениями и прочих экспериментов. Ждать придется очень долго: из семечки приличный тюльпан вырастет через пять-семь лет.

Все дикие тюльпаны, из которых вывели домашние цветы, отличаются миниатюрыми головками. Однако и среди них есть исключения. Например, в саду Михаила из луковицы выросла Альба Коурелеа Окулята. За ней он «гонялся» четыре года.

Сам Михаил — коллекционер, интересующийся лишь луковицами. К лету после цветения тюльпан дает одну полноценную замещающую луковицу и несколько «деток». Их надо выкопать, а осенью – посадить. «Малыши» растут два-три года, а из взрослой вылезет полноценный цветок к ближайшей весне.

— А как же Наташа Королева со своей старой песней: «Лето кончилось нежданно, желтые тюльпаны ты мне даришь, как ни странно»? — мнтересуюсь.

— У нее парень был из Австралии, поскольку лишь там тюльпаны могут цвести ранней осенью, — смеется Михаил. — А в нашей стране этого можно добиться ближе к Новому году или к 8 марта. И то, нарушив биологический цикл растения. Но не в сентябре, как следует из песни.

Чтобы мы дарили дамам тюльпаны зимой или в марте, бедную луковицу обманывают, помещая осенью в морозильную камеру. Она «думает», что пришли холода и засыпает. А ближе к зиме, наоборот, переносят в тепло, где она дает всходы. Вернувшись в обычные природные условия после подобного стресса, дважды обдуренная бедолага обычно болеет, не дает повторного ростка, а может и погибнуть.

На даче у Михаила, в естественной среде, самые ранние сорта зацвели лишь 27 марта. Причем в нынешнем году необходимо учитывать аномально теплую зиму. А самые поздние сорта завершили свое цветение во второй половине мая.

Западная экспансия

— Я рос среди тюльпанов на родительской даче, «нашли» меня в них, а не в капусте, — шутит ростовчанин. — Но настоящим коллекционированием увлекся в 1990-х, когда вернулся из армии. Потом познакомился с женщиной, торговавшей цветами. У нее был каталог с описанием различных сортов. Мне захотелось посадить в саду каждый из них.

Самая первая партия тюльпанов прибыла в нашу страну из Голландии — после того как Петр I прорубил окно в Европу. В 1990-х история в чем-то повторилась, Михаилу повезло: открылся «железный занавес», и к нам вновь хлынула голландская цветочная экспансия. Другое дело, когда-то за одну луковицу пару коров, в прошлом столетии цены стали демократичней.

— Однако Голландия — лишь вторая родина цветов, граждане этой страны сами заимствовали их у турок, — отмечает коллекционер. — Обратим внимание на созвучие слов: тюльпан-тюрбан. Оно отнюдь не случайно…

Тюльпаны и женщины

Разобравшись в западных сортах, Михаил бросил взор на восток, благо японцы тоже знают толк в цветоводстве. В осенние месяцы ростовчанин начинает «сезон охоты» на тюльпаны. Сперва посещает с «ревизией» филиалы Леруа Мерлен, где можно найти редкий товар. Потом наступает время садоводческих выставок на Роствертоле и парке Вити Черевичкина.

— Для меня настоящий охотничий азарт — найти и купить новый сорт, которого еще нет в коллекции, — говорит Михаил. — Я много раз рисковал, грубо нарушая собственные принципы. Однажды заказал луковицы директору магазина в районе Центрального рынка. Случалось, даже покупал их по интернету, не зная поставщика лично. Но у меня не было выхода.

По словам Михаила, приобретая товар, все луковицы необходимо внимательно осмотреть, нет ли среди них гнилой. Если есть хотя бы одна, не стоит брать весь пакет, возможно, она заразила своих соседей. А еще их можно понюхать на предмет наличия кисловатого запаха гнили. Прямо как на продуктовом базаре при выборе вяленой рыбы!

Однажды в торговых рядах Михаил лицезрел нечто похожее на луковицы, возле которых красовались пышные рекламные снимки тюльпанов. Дескать, вот от каких цветов вырос продаваемый товар. Вглядевшись в снимки, ростовчанин обнаружил, что это — фотошоп: все ветки и листики растений одинаковые. Такого не бывает в природе!

— Есть мужские профессии, которые нравятся женщинам. Артисты, летчики, а кое-кому — сантехники, — напоследок говорю Михаилу. — Садовник, выращивающий тюльпаны, вроде бы тоже должен быть дамским любимцем? Или я ошибаюсь?

— Заочно да, пока о тебе знают в социальных сетях или понаслышке, — улыбается Михаил. — А как дойдет дело до отношений вживую, становишься самым обычным человеком.

Олег ПЕТРУШИН,

фото автора и Михаила ПОЗДНЯКОВА



