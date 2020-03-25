Система проверки вибродатчиков — в чем ее особенности

Системы диагностики оборудования широко используются на промышленных предприятиях, обеспечивая возможность своевременно предотвратить возникновение аварийной ситуации. Это позволяет избежать нарушения сроков выполнения заказов и затрат на проведение капитального ремонта.

Специальная мониторинговая и диагностическая аппаратура обладает функционалом, позволяющим своевременно выявить появление и развитие неисправности. Обязательным элементом диагностической аппаратуры являются вибродатчики, обеспечивающие сбор точных данных о состоянии оборудования. Для определения точности получаемых сведений используется система проверки вибродатчиков, в частности, виброустановка проверочная DVC 500.

Особенности и разновидности датчиков вибрации

Принципом действия датчиков вибрации является способность установленных на оборудовании датчиков, оснащенных встроенными чувствительными элементами, преобразовывать механические колебания оборудования (электродвигатели, насосы, турбины и т. д.) в электрические сигналы.

Существует несколько классификаций датчиков:

по способу крепления на агрегаты;

по типу выходных электрических сигналов;

по оснащенности (наличие или отсутствие встроенных микросхем).

Наиболее распространенной является классификация датчиков вибрации по типу чувствительных элементов на устройства: пьезоэлектрические, применяемые для измерения виброускорений высокой частоты (до 20 кГц);

индукционные, сочетающие высокую надежность с помехоустойчивостью. Недостатками являются внушительные габариты и масса, а также ограниченная сфера применения (частота не более 500Гц);

емкостные, используемые при бесконтактных измерениях. Недостатком является низкий уровень помехозащищенности.

Используется виброустановка калибровочная для проверки и калибровки датчиков всех типов.

Как работает виброустановка

Комплекс для поверки и калибровки датчиков вибрации представляет собой систему, функционирование которой обеспечивают аппараты и программы. На специальном вибростенде устанавливают проверяемый датчик и эталонный, затем задают ускорение. Если показания эталонного и проверяемого вибропреобразователя совпадают, вибродатчик используется в дальнейшем. Измерение сигналов и управление вибростендом осуществляется с помощью анализатора спектра и специального программного обеспечения.

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