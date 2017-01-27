Южный подъезд к Ростову: реконструкция, схема и слухи о закрытии

27.01.17, Новости, Новости строительства, Подробно

Дорога на Ростов. На время реконструкции федеральной трассы под мегаполисом построят объездную дорогу.

Южный подъезд к Ростову — федеральная автомобильная дорога, начинающаяся от Темерницкого моста на севере и завершающаяся за Батайском. С декабря 2016 года началась его реконструкция, обещающая по мере развития работ создать обширные пробки.

Срок окончания реконструкции первой очереди Южного подъезда к Ростову — май 2018 года (хотят сдать объект к чемпионату мира по футболу, обеспечив подъезд транспорта к стадиону «Ростов-Арена»). Таким образом, проблемы обещают возникнуть всерьез и надолго.  Заказчик работ — Федеральное казенное управление Упрдор «Азов».

Наибольшую социальную значимость дорога имеет для десятков тысяч батайчан, работающих в Ростове. Учитывая ведущуюся реконструкцию Ворошиловского моста, Южный подъезд для многих стал единственным вариантом попасть в мегаполис. При этом в часы пик и без каких-либо работ на объекте сами по себе образуются большие пробки. Ранним утром в километровых заторах на Южном подъезде стоит транспорт, движущийся из Батайска в Ростов, вечером — наоборот, из мегаполиса в город-спутник.

Оглавление:

I. Закроют ли Южный подъезд к Ростову?
II. Общее состояние Южного подъезда.
III. Реконструкция Южного подъезда к Ростову.
IV. Интересные факты.

I. Закроют ли Южный подъезд к Ростову?

Стартовавшая реконструкция Южного подъезда к Ростову породила ложную информацию о грядущем закрытии магистрали для индивидуального транспорта. По слухам, во время проведения работ по нему будут пускать только междугородние автобусы. Непосредственный заказчик работ — ФКУ Упрдор «Азов» во многом опровергает такую версию.

Через несколько месяцев ведомство действительно обещает перекрыть часть Южного подъезда, расположенную в Ростове и совсем рядом с мегаполисом. Вместо нее пустят в эксплуатацию две дороги-времянки, по которым сможет ездить и общественный, и частный транспорт.

Однако проблем будет хватать: осенью 2016 года, когда шел только текущий ремонт Южного подъезда, в часы пик на объекте выстраивались многокилометровые пробки.

Как признавался тогда директор батайской транспортной компании «Удача» Владимир Стокозов, «рано утром стремимся отказаться от заказов в Ростов и отговариваем клиентов. Водители не хотят ехать в город даже за двойную оплату. В качестве компромисса предлагаем отвезти батайчан на городской вокзал, чтобы они могли добраться в областной центр на электричке. Проезд на такси занимает два-три-четыре часа. Заторы начинаются с семи утра, в семь тридцать пробка тянется от моста в начале Батайска».

Между тем предельная скорость по «времянкам» составит 40 километров в час. И при этом, помимо обилия транзитных машин, по ним же будут сновать и грузовики со стройматериалами.

II. Общее состояние Южного подъезда к Ростову

Фото: пресс-службы Упрдор «Азов»

Фото пресс-службы Упрдор «Азов».

Южный подъезд к Ростову построен в 1960-е годы XX века как четырехполосная магистраль 2-й категории без разделительной полосы. Транспортная проходимость шоссе составляет 60600 автомобилей в сутки, и на сегодняшний день его возможности полностью исчерпаны. Одновременно не справляются с существующей нагрузкой транспортные развязки в створе улицы Сиверса и батайской промышленной зоны.

Исторически Южный подъезд десятилетиями служит одной из крупнейших артерий для проходящего через Ростов транзитного транспорта из других регионов и трассой для междугородных автобусов и автомобилей Ростовской области, на которых ежедневно ездят в областной центр жители соседних населенных пунктов.

III. Реконструкция Южного подъезда к Ростову

Проектом реконструкции предусмотрено расширение Южного подъезда к Ростову с четырех до шести-восьми полос. В результате проходимость дороги возрастет до 120 тысяч автомобилей в сутки, что обеспечит потребности на ближайшие двадцать лет.

Карта реконструкции дороги. Увеличить.

Южный подъезд к Ростову будет иметь параметры дороги 1-й категории с разделительной полосой. Разогнать на магистрали автомобиль удастся до 130 километров в час. Первый этап реконструкции начался от транспортной развязки на Темерницком мосту. Его конечная точка расположена семьюстами метрами южнее батайского пункта ГАИ.

В процессе модернизации на трассе предусмотрено строительство новых объектов:

► В начале Южного подъезда со стороны Ростова будут построены два съезда с односторонним движением — с Темерницкого моста на трассу.

► На южном, батайском конце первой очереди реконструкции Южного подъезда намечено строительство двух разворотов в разных уровнях. Они обеспечат транспортные связи Темерницкого и Ворошиловского мостов, а также Конноспортивного комплекса и памятника «Тачанке».

► Самым проблемным объектом на Южном подъезде к Ростову обещает стать четырехполосный Понтонный мост, расположенный между гипермаркетом «Ашан» и строящимся стадионом «Ростов-Арена». Его разберут, а затем построят шестиполосный объект.

IV. Интересные факты

Одно из ДТП на Южном подъезде в районе «Тачанки», считающейся автомобилистами Ростова «проклятым местом». По сообщению пресс-службы ГИБДД РО, в январе 2017 г. водитель Шевроле, слишком сильно разогнав машину, врезался в следующую впереди Киа-Рио. От удара его отбросило на встречную полосу, где в него влетела Тойота. Последняя «отфутболила» Шевроле обратно, где в него «вонзилась» Мицубиси. Фото: ВК/Ростов-Главный.

Одно из ДТП на Южном подъезде в районе «Тачанки», считающейся автомобилистами Ростова «проклятым местом». По сообщению пресс-службы ГИБДД РО, в январе 2017 г. водитель Шевроле, слишком сильно разогнав машину, врезался в следующую впереди Киа-Рио. От удара его отбросило на встречную полосу, где в него влетела Тойота. Последняя «отфутболила» Шевроле обратно, где в него «вонзилась» Мицубиси.
Фото: ВК/Ростов-Главный.

► По заявлению транспортников, из-за обилия дефектов на Южном подъезде рискует стать убыточным маршрут междугороднего автобуса №212 Ростов-Батайск. Как отмечал в 2016 году директор батайской компании «Автолайн» Руслан Гасанов, водители насчитали на своем маршруте 21 дефект в виде «складок», из-за которых машины «взлетают» вверх, а затем бьются о землю.

► Под Южным подъездом к Ростову, через который ежесуточно проезжают десятки тысяч машин, со времен Великой Отечественной войны покоились боеприпасы: одна мина и три гранаты. Их обнаружили в конце 2016 года саперы, проводящие обследование обочины дороги — в связи с тем, что ее взялись расширять.

► Южный подъезд к Ростову проходит через известный мемориал «Тачанка». Для большинства ростовчан это визитная карточка города и местная достопримечательность. Однако многие автолюбители считают это место заколдованным и проклятым из-за регулярных ДТП с человеческими жертвами.

► Больше всего интригует, что реконструкция и модернизация Южного подъезда к Ростову начались сразу же после его… текущего ремонта. Возникает здравый вопрос: зачем же было проводить косметические работы на объекте, который сразу же взялись перестраивать коренным образом? Объяснить существующее противоречие не могут даже сами дорожники, ситуация логическому осмыслению не поддается.

Олег ПЕТРУШИН


Метки: дорогиинфраструктураРостов
1Комментировать

Один комментарий

  1. валерий пишет:
    30/01/2017 в 9:43

    А почему не тспользовать старую тассу от бывшего Буденовского моста вдоль железной дороги.

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