Южный подъезд к Ростову: реконструкция, схема и слухи о закрытии

На время реконструкции федеральной трассы под мегаполисом построят объездную дорогу.

Южный подъезд к Ростову — федеральная автомобильная дорога, начинающаяся от Темерницкого моста на севере и завершающаяся за Батайском. С декабря 2016 года началась его реконструкция, обещающая по мере развития работ создать обширные пробки.

Срок окончания реконструкции первой очереди Южного подъезда к Ростову — май 2018 года (хотят сдать объект к чемпионату мира по футболу, обеспечив подъезд транспорта к стадиону «Ростов-Арена»). Таким образом, проблемы обещают возникнуть всерьез и надолго. Заказчик работ — Федеральное казенное управление Упрдор «Азов».

Наибольшую социальную значимость дорога имеет для десятков тысяч батайчан, работающих в Ростове. Учитывая ведущуюся реконструкцию Ворошиловского моста, Южный подъезд для многих стал единственным вариантом попасть в мегаполис. При этом в часы пик и без каких-либо работ на объекте сами по себе образуются большие пробки. Ранним утром в километровых заторах на Южном подъезде стоит транспорт, движущийся из Батайска в Ростов, вечером — наоборот, из мегаполиса в город-спутник.

Оглавление:

I. Закроют ли Южный подъезд к Ростову?

II. Общее состояние Южного подъезда.

III. Реконструкция Южного подъезда к Ростову.

IV. Интересные факты.

I. Закроют ли Южный подъезд к Ростову?

Стартовавшая реконструкция Южного подъезда к Ростову породила ложную информацию о грядущем закрытии магистрали для индивидуального транспорта. По слухам, во время проведения работ по нему будут пускать только междугородние автобусы. Непосредственный заказчик работ — ФКУ Упрдор «Азов» во многом опровергает такую версию.

Через несколько месяцев ведомство действительно обещает перекрыть часть Южного подъезда, расположенную в Ростове и совсем рядом с мегаполисом. Вместо нее пустят в эксплуатацию две дороги-времянки, по которым сможет ездить и общественный, и частный транспорт.

Однако проблем будет хватать: осенью 2016 года, когда шел только текущий ремонт Южного подъезда, в часы пик на объекте выстраивались многокилометровые пробки.

Как признавался тогда директор батайской транспортной компании «Удача» Владимир Стокозов, «рано утром стремимся отказаться от заказов в Ростов и отговариваем клиентов. Водители не хотят ехать в город даже за двойную оплату. В качестве компромисса предлагаем отвезти батайчан на городской вокзал, чтобы они могли добраться в областной центр на электричке. Проезд на такси занимает два-три-четыре часа. Заторы начинаются с семи утра, в семь тридцать пробка тянется от моста в начале Батайска».

Между тем предельная скорость по «времянкам» составит 40 километров в час. И при этом, помимо обилия транзитных машин, по ним же будут сновать и грузовики со стройматериалами.

II. Общее состояние Южного подъезда к Ростову

Южный подъезд к Ростову построен в 1960-е годы XX века как четырехполосная магистраль 2-й категории без разделительной полосы. Транспортная проходимость шоссе составляет 60600 автомобилей в сутки, и на сегодняшний день его возможности полностью исчерпаны. Одновременно не справляются с существующей нагрузкой транспортные развязки в створе улицы Сиверса и батайской промышленной зоны.

Исторически Южный подъезд десятилетиями служит одной из крупнейших артерий для проходящего через Ростов транзитного транспорта из других регионов и трассой для междугородных автобусов и автомобилей Ростовской области, на которых ежедневно ездят в областной центр жители соседних населенных пунктов.

III. Реконструкция Южного подъезда к Ростову

Проектом реконструкции предусмотрено расширение Южного подъезда к Ростову с четырех до шести-восьми полос. В результате проходимость дороги возрастет до 120 тысяч автомобилей в сутки, что обеспечит потребности на ближайшие двадцать лет.

Южный подъезд к Ростову будет иметь параметры дороги 1-й категории с разделительной полосой. Разогнать на магистрали автомобиль удастся до 130 километров в час. Первый этап реконструкции начался от транспортной развязки на Темерницком мосту. Его конечная точка расположена семьюстами метрами южнее батайского пункта ГАИ.

В процессе модернизации на трассе предусмотрено строительство новых объектов:

► В начале Южного подъезда со стороны Ростова будут построены два съезда с односторонним движением — с Темерницкого моста на трассу.

► На южном, батайском конце первой очереди реконструкции Южного подъезда намечено строительство двух разворотов в разных уровнях. Они обеспечат транспортные связи Темерницкого и Ворошиловского мостов, а также Конноспортивного комплекса и памятника «Тачанке».

► Самым проблемным объектом на Южном подъезде к Ростову обещает стать четырехполосный Понтонный мост, расположенный между гипермаркетом «Ашан» и строящимся стадионом «Ростов-Арена». Его разберут, а затем построят шестиполосный объект.

IV. Интересные факты

► По заявлению транспортников, из-за обилия дефектов на Южном подъезде рискует стать убыточным маршрут междугороднего автобуса №212 Ростов-Батайск. Как отмечал в 2016 году директор батайской компании «Автолайн» Руслан Гасанов, водители насчитали на своем маршруте 21 дефект в виде «складок», из-за которых машины «взлетают» вверх, а затем бьются о землю. ► Под Южным подъездом к Ростову, через который ежесуточно проезжают десятки тысяч машин, со времен Великой Отечественной войны покоились боеприпасы: одна мина и три гранаты. Их обнаружили в конце 2016 года саперы, проводящие обследование обочины дороги — в связи с тем, что ее взялись расширять. ► Южный подъезд к Ростову проходит через известный мемориал «Тачанка». Для большинства ростовчан это визитная карточка города и местная достопримечательность. Однако многие автолюбители считают это место заколдованным и проклятым из-за регулярных ДТП с человеческими жертвами. ► Больше всего интригует, что реконструкция и модернизация Южного подъезда к Ростову начались сразу же после его… текущего ремонта. Возникает здравый вопрос: зачем же было проводить косметические работы на объекте, который сразу же взялись перестраивать коренным образом? Объяснить существующее противоречие не могут даже сами дорожники, ситуация логическому осмыслению не поддается.

Олег ПЕТРУШИН



