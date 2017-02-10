Ростовчанам презентовали временную альтернативу Южному подъезду

Несмотря на усилия дорожников, Левбердону угрожает транспортный коллапс.

Реконструируемый Южный подъезд к Ростову откроют первого декабря. Заказчик работ — ФКУ Упрдор «Азов» рекомендует автовладельцам пересаживаться на автобусы. А еще лучше — на электрички.

Накануне принятия «непопулярных мер» организаторы утешают народ на предмет, как будет все здорово. На состоявшейся в минувший четверг 9 февраля пресс-конференции, посвященной грядущему закрытию Южного подъезда к Ростову в связи с реконструкцией, начальник ФКУ Упрдор «Азов» Владимир Рожков был оригинален.

Как следует из заявлений руководителя ведомства, дорожники сами опасаются будущего коллапса:



— Я понимаю боязнь надвигающегося кошмара. Это будет тяжелый период. Его надо пережить и забыть, как страшный сон. Иного выхода у нас нет. Сам объект очень сложный, такого мы еще не строили в столь сжатые сроки. Остается пожелать терпения. А народ у нас горячий…

Закрытие Южного подъезда грядет совсем скоро, как только достроят две временные дороги. Официальной датой обозначено 14 марта. Однако, несмотря на морозы и снег, дорожники идут с опережением в полторы недели. Посему, скорее всего, ад начнется раньше и продлится до 1 декабря, когда магистраль вновь откроют для транспорта.

Как мы уже сообщали, трассу закроют возле Пойменного моста, расположенного между гипермаркетом «Ашан» и Гребным каналом. Сегодня ведомство обнародовало видеосхему участка с обустраиваемыми альтернативными дорогами.

Примечание: прямая жирная красная линия – Пойменный мост, часть Южного подъезда к Ростову. Его разберут в процессе реконструкции трассы. Две красные дуги — эстакады, которые еще предстоит построить. В нескольких десятках метров южнее моста нарисована ныне строящаяся временная дорога: транспорт из Батайска в Ростов сперва будет делать крюк в левую сторону. В районе «Ашана» «времянка» разделяется на две ветки с односторонним движением, поток машин сольется в единую магистраль уже на Темерницком мосту.

Левый берег Дона вполне может постигнуть транспортный коллапс, поскольку, по словам руководителя ведомства, на временной дороге физически не удастся разогнать машины до приличных скоростей, предусмотренный здесь максимум — 40 километров в час. Но наибольшие опасения дорожников вызывает их собственный неповоротливый строительный транспорт: краны, КамАЗы, катки и прочие машины, которые также заполонят временную магистраль для ведения реконструкции соседствующего Южного подъезда и спровоцируют дополнительные пробки.

— Чтобы смонтировать новый Пойменный мост, необходимо подвезти четыреста мостовых балок, тысячи свай и море бетона, — сообщил Владимир Рожков. — Затем — установить конструкции. А накануне придется разобрать и утилизировать тысячи тонн старого моста. Если автомобилист не разминется с краном, миксером или самосвалом, боюсь, он на несколько часов парализует движение.

Несмотря на это, ведомство по-прежнему намерено пускать по временным дорогам и междугородние автобусы, и частные машины. Исключение составляют лишь большегрузы, для которых проезд закроют. Им придется продираться в Ростов и обратно по Западному и Восточному мостам, что вызовет недовольства. Но в противном случае мы не реконструируем Южный подъезд из-за пробок.

— Я бы посоветовал и автомобилистам пересесть на общественный транспорт, — заявил начальник Упрдора «Азов». — Но сперва на это пойдут не все. Думаю, в течение месяца после закрытия магистрали нас ожидают шок и паника. А потом люди оптимизируют маршруты.

Для тех, кто ездит на обычных автобусах, альтернатива пробкам на дороге-времянке вроде бы есть. Можно с пересадкой добираться из Ростова в Батайск на электричках. По словам Владимира Рожкова, в свете грядущей реконструкции управление СКЖД готово добавить вагоны на поездах, следующих в южном направлении.

Что же касается автомобильных дорог, Ростову девять месяцев придется прожить без крупнейших стратегических артерий. Помимо захлебывающегося в транспорте Темерницкого моста, одновременно закрыт на реконструкцию и соседствующий объект — мост Ворошиловский.

В сложившейся ситуации в очередной раз возникает вопрос, что же творится в головах у организаторов всех этих строек, неужели реконструкцию нельзя было провести более рационально, поэтапно? Однако у местных дорожников — своя логика. Ее козырный аргумент состоит в том, что реконструировать Южный подъезд следует «сейчас или никогда».

— Пойменный мост и весь Южный подъезд были построены в 1969 году и отслужили свой срок, — отметил руководитель ведомства. — Вопрос о реконструкции трассы ставился давно, однако в бюджете сейчас дефицит финансирования. Решить проблему помог чемпионат мира по футболу, а также тот факт, что компания «Юг Руси» изъявила желание построить здесь кое-какие объекты.

Такова позиция региональных руководителей, опирающихся на кулуарную политику высокопоставленных московских чиновников. А если взглянуть на ситуацию просто со стороны, стучит в голову шальная мысль: левая рука у нас по-прежнему не знает, что творит правая.

Олег ПЕТРУШИН,

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