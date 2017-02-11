«Дорогу жизни» на Ростов достроят к марту

Альтернатива Южному подъезду на 70 процентов уже готова. «Ростов-Дом» побывал на объекте и подготовил фото- и видеоотчет.
Официально трассу, которая заменит Южный подъезд во время ремонта, должны ввести 14 марта. Пока что, несмотря на мороз, дорожники опережают график на полторы недели: скорее всего, дорогу пустят раньше.
Об этом сообщил Владислав Максименко,директор подрядной организации ООО «РостовАвтоДорСтрой», ведущей строительные работы. Как только «времянку» пустят, последует закрытие Южного подъезда на реконструкцию. Работники ведомства начнут разбирать лежащий в районе Гребного канала Пойменный мост. Наскоро обустроенная «времянка» девять месяцев будет служить десяткам тысяч дончан «дорогой жизни» в центр Ростова с южных пригородов. А 1 декабря у нас вновь намерены пустить транспорт по Южному подъезду.
Временная дорога будет выглядеть «по-взрослому» — ее оборудуют знаками, уличным освещением и светофорами. В минувший четверг, 9 февраля, «Ростов-Дом» побывал на строящемся объекте. Смотрите результаты «журналистского объезда» — фото-видео стройки.
Видео. Поездка вдоль дороги:
С юга «времянка» берет свое начало в районе Гребного канала. Строится она по противоположную сторону от водного стадиона. Здесь расположились две стройплощадки.
С них открываются панорамные виды на Ростов.
По словам директора «РостовАвтоДорСтрой» Владислава Максименко, всего в строительстве дороги задействованы двести сотрудников компании. Работы ведутся круглосуточно в три смены.
Видео. Стройплощадка под «Ашаном»:
Одновременно на будущей трассе работает восемьдесят различных единиц спецтехники.
Общая протяженность будущей трассы составляет девятьсот метров. Сейчас на ее месте разбросано несколько стройплощадок.
Самый крупный участок расположился напротив гипермаркета «Ашан» и Мегамага. В этом районе временная дорога пребывает в самой высокой стадии готовности.
Вид с дороги на Южный подъезд к Ростову-на-Дону.
По сообщению пресс-службы ФКУ Упрдор «Азов» на объекте отсыпано 20 из 27 тыс. кубометров песка.
По словам представителей ведомства, участок для строительства «времянки», равно как и реконструкции Южного подъезда с его расширением крайне сложный. Поскольку он лежит на болотах.
Впрочем, по словам дорожников, на одной и той же глубине геология в различных местах сильно разнится.
Наглядная иллюстрация, из чего строится магистраль-времянка. На разровненную землю кладется основание – полиэфирная геосетка, сверху – земля, на нее – щебень.
От Гребного канала до «Ашана» временная дорога будет с четырехполосным движением. А далее она разделится на две односторонние магистрали, ведущие к Темерницкому мосту. Однако ее все же не назовешь полноценной магистралью, скорость транспорта на ней будет ограничена 40 километрами в час.
Пропускная способность у магистрали будет значительно ниже, чем у Южного подъезда к Ростову, посему здесь предрекают грандиозные пробки.