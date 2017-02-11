«Дорогу жизни» на Ростов достроят к марту

Альтернатива Южному подъезду на 70 процентов уже готова. «Ростов-Дом» побывал на объекте и подготовил фото- и видеоотчет.





Официально трассу, которая заменит Южный подъезд во время ремонта, должны ввести 14 марта. Пока что, несмотря на мороз, дорожники опережают график на полторы недели: скорее всего, дорогу пустят раньше.

Об этом сообщил Владислав Максименко, директор подрядной организации ООО «РостовАвтоДорСтрой», ведущей строительные работы. Как только «времянку» пустят, последует закрытие Южного подъезда на реконструкцию. Работники ведомства начнут разбирать лежащий в районе Гребного канала Пойменный мост. Наскоро обустроенная «времянка» девять месяцев будет служить десяткам тысяч дончан «дорогой жизни» в центр Ростова с южных пригородов. А 1 декабря у нас вновь намерены пустить транспорт по Южному подъезду.

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Ростовчанам презентовали временную альтернативу Южному подъезду

Временная дорога будет выглядеть «по-взрослому» — ее оборудуют знаками, уличным освещением и светофорами. В минувший четверг, 9 февраля, «Ростов-Дом» побывал на строящемся объекте. Смотрите результаты «журналистского объезда» — фото-видео стройки.

Видео. Поездка вдоль дороги:

Видео. Стройплощадка под «Ашаном»:

Олег ПЕТРУШИН,

фото автора







