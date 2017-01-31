Ростовчане застрянут в пробках на Южном подъезде

Дорожное ведомство Упрдор «Азов» презентовало схему временной дороги к мегаполису.

На прошлой неделе Упрдор «Азов» приступил к обустройству стройплощадки под демонтаж Пойменного моста, расположенного пятьюстами метрами южнее левобережного гипермаркета «Ашан». Четырехполосный объект начнут разбирать в феврале, ограничив на нем движение для частного и общественного транспорта двумя полосами. А в марте Южный подъезд к Ростову полностью закроют на реконструкцию.

— Прежде чем ограничивать движение, мы должны подготовить все вспомогательные дороги и площадки, — сообщил начальник ФКУ Упрдор «Азов» Владимир Рожков. — Мы приложили максимум усилий, чтобы минимизировать неудобства для водителей на время ведения строительства.

В качестве альтернативы Южному подъезду к Ростову сейчас строится четырехполосная дорога-времянка, которую с приходом весны запустят в эксплуатацию. Ездить по ней придется как междугородним автобусам, так и частным машинам, ограничат движение лишь большегрузам.

ПОКА СТРОИТСЯ ЮЖНЫЙ ПОДЪЕЗД

К нынешней рабочей неделе Упрдор «Азов» окончательно определился с новой схемой движения, презентовав ее общественности. Как видим, Южный подъезд к Ростову перекроют в окрестностях памятника Тачанке. Здесь транспорту придется поворачивать налево и следовать мимо трех развернувшихся дорожных строек.

Далее трасса раздваивается на односторонние дороги. Водителям, едущим в Ростов, придется резко крутить баранку вправо, к Ворошиловскому мосту. А тем, кто, наоборот, движется из мегаполиса, — делать еще один крюк влево.

Две односторонние времянки сливаются в единое целое уже на Темерницком мосту, который продолжит работать в прежнем режиме. Загодя сложно прогнозировать, сколько неудобств все это принесет, однако имеющиеся тренды мало радуют.

Покрытие трассы будет земляным, в отличие от полноценного шоссе, максимальная скорость транспорта здесь составит сорок километров в час. По замыслу, времянка огибает все строительные участки, поскольку она будет служить не только транзитному транспорту, но и Упрдору «Азов» для подвоза стройматериалов.

Помимо многочисленных автомобилей, с которыми давно не справляется даже закрывающийся Южный подъезд, к ним прибавятся еще и нагруженные грузовики, снабжающие окрестные стройплощадки. И наконец, практически любая стройка означает для водителей переизбыток грязи и бездорожья…

В ТЕМУ: План реконструкции Южного подъезда

Как сообщила пресс-служба Упрдора «Азов», Южный подъезд к Ростову откроют для транспорта в самом конце нынешнего года. При этом работы на нем продолжатся до мая 2018-го. Объект планируют завершить к чемпионату мира по футболу, обеспечив подъезд транспорта к строящемуся стадиону «Ростов-Арена».

Безусловно, стройка спровоцирует новые дорожные заторы. Впрочем, о них пока даже рассуждать рано. Достаточно лишь вспомнить многокилометровые пробки на Южном подъезде в утренние и вечерние часы пик, когда в прошлом году Упрдор «Азов» вел текущий ремонт объекта.

В конце января, комментируя грядущее закрытие Южного подъезда, губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей окрестных городов потерпеть. Признаться, на фоне назревающих тотальных пробок такие слова донского главы звучат зловеще…

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