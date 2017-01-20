Работать во что бы то ни стало

По результатам опроса, проведенного российской компанией интернет-рекрутмента HeadHunter, 58 процентов работающих ростовчан ходят на работу, несмотря на болезнь.

Недомогание — не повод для отсутствия на рабочем месте. С этим самоотверженным тезисом согласно более половины трудящегося населения Ростова. В ходе опроса эти люди признались, что плохое самочувствие сподвигнет их выпить лишнюю таблетку, но от похода на работу не освободит.





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20% предпочитают, заболев, остаться дома. Но, видимо, голос совести при этом станет слишком громким и назойливым: вместо лежания в постели «прогульщики» будут работать удаленно, в домашних условиях. 17% попробуют взять отгул и поставить себя на ноги за один-два дня. И только 6% пойдут официальным путем и возьмут больничный.

Как относятся к «разносчикам заразы» остальные коллеги? Как выяснилось, с пониманием — никому не хочется брать больничный, а работать из дома неудобно. Однако 35% все-таки осуждают таких «энтузиастов», опасаясь подхватить инфекцию. 15 процентам все равно.

Отказ от бюллетеня в большинстве случае объясняется нежеланием получать зарплату меньшую, чем обычно. Эту причину назвали целых 44% опрошенных. Еще 42%, отказавшись от грубо-материального подхода, уверены, что их функции в компании уникальны и выполнить их, кроме них самих, некому. Блажен, кто верует…

38% полагают, что простуда — это отмазка для неженок и никак не причина для пропуска рабочего дня. Но есть и бедолаги, которые признались, что уход на больничный повлечет за собой конфликт с начальством. Более 20% начальников-зверюг (по мнению респондентов) не одобряют подчиненных, воспользовавшихся правом на больничный.

Однако относительно самого руководства суждения опрошенных сильно расходятся. 47% утверждают, что начальству «все равно», когда сотрудники болеют. Зато 15% подтвердили, что руководители заставляют больных являться на работу. 12% рассказали о гуманных начальниках, которые запрещают подчиненным жертвовать здоровьем и предоставляют заболевшим отгул чуть ли не насильно. И лишь 6% поведали о начальниках-формалистах, которые требуют от работников следовать законной процедуре и брать в случае болезни бюллетень.

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