Ростовские коммунальщики играют на повышение

Поставщики тепловой энергии нашли способ взимать завышенные платежи с граждан и без увеличения тарифа.

В начале года ростовчане обнаружили в почтовых ящиках платежки со значительно выросшей суммой в графе «Отопление» за декабрь. При этом никаких официальных документов о неожиданном предновогоднем взлете тарифа опубликовано не было. Региональная служба по тарифам безмолвствовала, и тогда инициативу взял на себя городской департамент экономики.



Ведомство потребовало у поставщиков из «Ростовских тепловых сетей» и «Теплокоммунэнерго» объяснить, что за чудеса творятся в платежных квитанциях населения. Ответ оказался не слишком изобретательным: коммунальщики сослались на… погоду.

Оказывается, эта зима в Ростовской области, по мнению подателей тепла, не по-южному сурова. А средняя температура воздуха в декабре значительно ниже, чем это было в донском регионе в предшествующие годы. Такое коварство морозов и снегов вынудило поставщиков «раскочегариться» по полной и увеличить поставку тепловой энергии в многоквартирные дома.

Так повышенная забота о нашем комфорте обернулась ростом декабрьских платежей. И никакие тарифы тут ни при чем.

Удовлетворило ли это объяснение департамент экономики, история умалчивает. Если же у ростовчан остались невыясненные вопросы по начислениям платежей за жилищно-коммунальные услуги, их великодушно обещает растолковать Госжилинспекция.

Обращаться в ГЖИ можно по адресу: Ростов-на-Дону, проспект Театральный, 85, или по телефону 210−22−16.



