Ставки по ипотеке вернутся к докризисному уровню

По прогнозам экспертов рынка недвижимости, в 2017 году ипотека станет независимой от господдержки.

Другие тенденции, на которые делают ставку аналитики, — это снижение объема инвестиционной недвижимости, а также увеличение вариантов квартир с необычными планировками, в которых будут соревноваться застройщики.

Участники рынка уверены, что банковский сектор не нуждается в особой поддержке государства, чтобы «не задирать» годовые проценты по ипотечным кредитам.



«Ключевая ставка ЦБ сегодня позволяет банкам и без господдержки предоставлять гражданам кредиты с процентной ставкой на уровне докризисных 12 процентов», — заявила Ирина Доброхотова, председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой».

Однако не все специалисты отрасли разделяют этот оптимизм. Так, в «Национальном рейтинговом агентстве» полагают, что окончание программы государственной поддержки приведет к росту средней ставки по ипотеке в первом квартале 2017 года. Удержат свои ставки только те государственные банки, у которых есть серьезный ресурс дешевого фондирования. Не исключено, что по итогам января средняя ставка по ипотеке может вернуться к уровню лета 2016 года, то есть 13% годовых.

В наступившем году продолжится развитие других наметившихся трендов — рост числа сделок на рынке вторичного жилья и сокращение жилой площади квартир, выставленных на продажу. Такое жилье пользуются популярностью у всех категорий покупателей.

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