Церковь в Батайске загорелась накануне Крещения

Причина катаклизма пока не установлена, а городская администрация настойчиво попросила местных журналистов «не раздувать пожар» в СМИ, то есть попросту умолчать о происшествии.

Вчера днем пожарно-спасательные подразделения и семь единиц техники тушили пожар в Свято-Троицком храме Батайска — одном из старейших культовых сооружений города, построенном в середине XIX века на средства жителей города. Клубы дыма, валившие из подвала церкви, увидели прихожане, собравшиеся на площади Андрея Первозванного накануне праздника Крещения. Люди пришли к храму за святой водой, но неожиданно для себя встретились лицом к лицу с противоположной стихией — огнем.

Так невольно несколько десятков православных христиан превратились в обычных зевак, которых всегда хватает при любом ЧП. Сизый дым из подвала наполнял церковный двор, тут и там сновали священнослужители с эмалированными и пластмассовыми ведрами — сначала батюшки попытались одолеть беду своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Была ли вода в ведрах святой, доподлинно не известно, но пожарных все-таки вызвать пришлось.

Пока огнеборцы расправлялись с очагом возгорания, народ успокоился, расслабился и одновременно взбодрился — кое-кто достал мобильники и начал оперативную съемку. Тут же на месте происшествия оказались люди в казачьей форме, которые пресекли эти доморощенные репортажи, настойчиво порекомендовав «операторам» выйти за пределы храмового комплекса.

Ну, нельзя так нельзя. Публика переключилась на куплю-продажу — пожар еще не был потушен, а на походах к горящей церкви уже развернулась бойкая торговля святой водой. Ее вынесли из храма благочестивые женщины в платках. Пятилитровые банки по 50 рублей за каждую разлетались молниеносно — кому же не известна особая сила и целебный эффект крещенской водицы. Правда, визуально сосуды ничем не отличались от продукции какого-нибудь супермаркета или фирмы-водовоза. Но это ведь только видимость — истинно верующий и на пожаре святую воду отличит. Сердцем.

Часа через полтора все кончилось. По версии пожарных, рядом с церковью загорелся мусор, и дым якобы затянуло в подвал. Досужие же болтуны судачили, что кто-то из обитателей храма оставил в подземелье горящую свечу. Как знать, ведь дыма без огня не бывает.

Несколько десятков человек, ставших свидетелями возгорания церкви накануне Крещения, разошлись восвояси. Как принято писать в школьных сочинениях, «усталые, но довольные»: сначала поволновались, потом — возрадовались, да и водой крещенской разжились.

А после началось интересное. Большие люди из батайской мэрии лично позвонили в немногочисленные местные издания. Прямо скажем, пальцев одной руки будет много, чтобы их пересчитать. Отцы города на прессу, конечно, не давят. Это был просто разговор по душам, в ходе которого редакциям было предложено шумиху не поднимать. А лучше просто сделать вид, что ничего и не было.

Так-то оно так — никто ведь не умер, жертв и разрушений нет, церковь спасена, прихожане спокойны. На земле мир и в человеках благоволение. Но почему миру и благоволению помешал бы обычный журналистский репортаж, так и осталось неясно. Пожарные борются с пламенем, священники спасают души, торговцы продают все, что покупается. А журналисты информируют общественность — это их работа.

Грустно думать, что честно выполненное дело может как-то испортить официальную отчетность или, не приведи Боже, оскорбить чувства верующих. Тем более что последние как раз и стали главными очевидцами этой огненной мистерии.

Видео. Пожар в батайском храме

Или же власти светские и духовные убоялись неправильной «трактовки» пожара, постигшего батайский храм накануне Крещения? Журналисты, конечно, люди непредсказуемые. Но такую дерзость мы на себя не берем. Все в руках Божиих.



