Церковь в Батайске загорелась накануне Крещения

Причина катаклизма пока не установлена, а городская администрация настойчиво попросила местных журналистов «не раздувать пожар» в СМИ, то есть попросту умолчать о происшествии.
Вчера днем пожарно-спасательные подразделения и семь единиц техники тушили пожар в Свято-Троицком храме Батайска — одном из старейших культовых сооружений города, построенном в середине XIX века на средства жителей города. Клубы дыма, валившие из подвала церкви, увидели прихожане, собравшиеся на площади Андрея Первозванного накануне праздника Крещения. Люди пришли к храму за святой водой, но неожиданно для себя встретились лицом к лицу с противоположной стихией — огнем.
Так невольно несколько десятков православных христиан превратились в обычных зевак, которых всегда хватает при любом ЧП. Сизый дым из подвала наполнял церковный двор, тут и там сновали священнослужители с эмалированными и пластмассовыми ведрами — сначала батюшки попытались одолеть беду своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Была ли вода в ведрах святой, доподлинно не известно, но пожарных все-таки вызвать пришлось.
Пока огнеборцы расправлялись с очагом возгорания, народ успокоился, расслабился и одновременно взбодрился — кое-кто достал мобильники и начал оперативную съемку. Тут же на месте происшествия оказались люди в казачьей форме, которые пресекли эти доморощенные репортажи, настойчиво порекомендовав «операторам» выйти за пределы храмового комплекса.
Ну, нельзя так нельзя. Публика переключилась на куплю-продажу — пожар еще не был потушен, а на походах к горящей церкви уже развернулась бойкая торговля святой водой. Ее вынесли из храма благочестивые женщины в платках. Пятилитровые банки по 50 рублей за каждую разлетались молниеносно — кому же не известна особая сила и целебный эффект крещенской водицы. Правда, визуально сосуды ничем не отличались от продукции какого-нибудь супермаркета или фирмы-водовоза. Но это ведь только видимость — истинно верующий и на пожаре святую воду отличит. Сердцем.
Часа через полтора все кончилось. По версии пожарных, рядом с церковью загорелся мусор, и дым якобы затянуло в подвал. Досужие же болтуны судачили, что кто-то из обитателей храма оставил в подземелье горящую свечу. Как знать, ведь дыма без огня не бывает.
Несколько десятков человек, ставших свидетелями возгорания церкви накануне Крещения, разошлись восвояси. Как принято писать в школьных сочинениях, «усталые, но довольные»: сначала поволновались, потом — возрадовались, да и водой крещенской разжились.
А после началось интересное. Большие люди из батайской мэрии лично позвонили в немногочисленные местные издания. Прямо скажем, пальцев одной руки будет много, чтобы их пересчитать. Отцы города на прессу, конечно, не давят. Это был просто разговор по душам, в ходе которого редакциям было предложено шумиху не поднимать. А лучше просто сделать вид, что ничего и не было.
Так-то оно так — никто ведь не умер, жертв и разрушений нет, церковь спасена, прихожане спокойны. На земле мир и в человеках благоволение. Но почему миру и благоволению помешал бы обычный журналистский репортаж, так и осталось неясно. Пожарные борются с пламенем, священники спасают души, торговцы продают все, что покупается. А журналисты информируют общественность — это их работа.
Грустно думать, что честно выполненное дело может как-то испортить официальную отчетность или, не приведи Боже, оскорбить чувства верующих. Тем более что последние как раз и стали главными очевидцами этой огненной мистерии.
Видео. Пожар в батайском храме
Или же власти светские и духовные убоялись неправильной «трактовки» пожара, постигшего батайский храм накануне Крещения? Журналисты, конечно, люди непредсказуемые. Но такую дерзость мы на себя не берем. Все в руках Божиих.
Прочитав эту статью, понимаешь,почему просили СМИ не поднимать волну. С сарказмом, издёвкой и где-то даже злорадством, по-другому писать не можем о церкви.Вода в бутылках не отличается от той, что из супермаркетов, потому что она именно оттуда, но либо уже освящена, либо предназначена для освящения по просьбе и для удобства прихожан, которым не надо бежать самим в магазин за бутылками. Какие мудрые отцы города в Батайске! А вот пресса бездушная раз разговор по-душам не помог. Главное – первым настряпать и выпихнуть. Правы только в одном – всё в руках Божьих!
Вах, вот он, комментарий истинного охранника “скреп”. Сколько ханжества, морализаторства и пресмыкательства перед “сильными мира сего!”
Как же можно прессе иначе писать о событии, о котором писать запретили? Ибо “разговор по душам” – не что иное, как синоним запрета. Почему писать о пожаре дома или склада можно, а о пожаре здания религиозной организации – ни-ни? Не величайшая ли глупость и наглость – этот запрет? Тем более что этот пожар видела едва ли не половина маленького Батайска. Или в основе рядового происшествия – действительно какое-то нераскрытое преступление?
Такие вот странные и нелепые “рекомендации” пишущей братии невольно пробуждают в журналисте Вольтера. О глупости, ханжестве и дурном пафосе можно писать только сатирическим пером. Молодцы, Ростов-Дом!
Вообще никакого отношения не имею к “отцам” славного города Батайск, проживаю в другом населенном пункте РО. Просто – да, “моралистам” противно видеть ту грязь и нечесть, которая уже поднялась в инстаграме, например, вокруг этой беды для Троицкого храма. И как же тут Ростов-Дом не вставит свои 5 копеек! Молодцы, Ростов-Дом! Сам себя не похвалишь… Да, пишите, что хотите, только помните- Господь попираем не бывает!
А что за “нечисть” такая в инстаграме? Киньте ссылочку. Что вы так кипятитесь, милейшая, какое попирание Господа, что с вами? Да и беды особой, слава Богу, ни с храмом, ни с его служителями не произошло.
А репортаж здесь опубликован очень сдержанный, основанный на реальных фактах. Уверен – он был бы еще сдержаннее и суше, если бы не был создан прецедент: людям пытались запретить заниматься профессиональной деятельностью. А это нельзя делать ни “отцам”, ни матерям, ни экзальтированным дамочкам, которым в каждом углу мерещатся черти.
Шурик, а ты тупее, чем кажешься в начале диалога