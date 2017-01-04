Общедомовые нужды отнесли к жилищным услугам

С 1 января в Ростовской области вступили в силу изменения, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг.

О новшествах в системе начисления квартплаты представители регионального министерства сообщили накануне Нового года во время специальной видеоконференции. Суть платежной «революции» в том, что теперь общедомовые нужды выключены из состава коммунальных услуг и переведены в жилищные. Отныне эта статья расходов будет заключена в строку «Содержание и ремонт жилого фонда».



Подготовка к перетасовкам и переписыванию строчек в платежной квитанции была довольно долгой — еще год назад МинЖКХ сделало первое официальное предупреждение, что ОДН войдут в состав жилищных услуг. Незадолго до этого вывоз мусора, наоборот, превратился из жилищной услуги в коммунальную.

Все новое, как известно, — это хорошо забытое старое. Так, до принятия постановления правительства РФ №306 в мае 2006 года, оплата освещения мест общего пользования (МОП) включалась в категорию «техническое обслуживание дома». После выхода документа поставку электричества для МОП стали относить к разряду коммунальных услуг. Теперь все снова вернулось на круги своя. Жилищное стало коммунальным, коммунальное — жилищным.

Что заставило мощных аналитиков министерства ЖКХ отвергнуть опыт прошедшего десятилетия в способе взимании платежей с граждан и вернуться на то же место, откуда начался «эксперимент»? Нам остается только гадать. Размер же платы за переквалифицированную услугу будет определяться исходя из нормативов потребления коммунальных ресурсов, утверждаемых региональными властями.

Практики управления многоквартирными домами не ждут от «новаций» ничего хорошего.

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется? Ещё как меняется! — утверждает председатель ростовского ЖСК «Орленок» Ирина Москалевич. — Пострадают в первую очередь те МКД, которые провели в своих домах работы по уменьшению этих ОДН. У нас ОДН на холодную и горячую воду получаются не более 0,01 куб. м/кв. метр, а на электроэнергию — не более 0,3 кВт ⋅ ч /кв. метр. По нормативам же эти цифры ровно в два раза больше (0,02 куб. м./кВ. м и 0,6 кВт ⋅ ч./кв. м соответственно). А как быть с горячей водой? У нас тариф каждый месяц разный и зависит от показаний ОДПУ. Теперь же тариф ОДН по горячей воде нужно свести к тарифу по нормативу, т.е. вместо 110–113 руб./куб. м (по показаниям ОДПУ) тариф будет 157 руб./куб. м (по нормативам). Таким образом, эти изменения полностью перечёркивают 291-ФЗ об энергосбережении и сводят к нулю уже проведённые в этом направлении работы. И как объяснить людям, почему они теперь будут платить за ОДН ровно в два раза больше? Только потому, что у наших чиновников не всё в порядке с мозгами?»

Вопрос риторический, а посему и однозначного ответа не предполагает.



