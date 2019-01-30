Ростовский Водоканал отказался доказывать распад Советского Союза

Предприятие грозится отключить воду злостным неплательщикам.

Фанаты и ностальгисты распавшегося в конце прошлого века Союза Советских Социалистических республик добрались и до ростовского Водоканала. Как ранее сообщал местный поставщик электроэнергии — компания «ТНС энерго», в Ростове десятки местных потребителей киловатт-часов, провозгласивших себя гражданами СССР, требуют предоставить от энергетиков доказательства распада Советского Союза, факта передачи на баланс РФ сетей водоснабжения и водоотведения, а также ряд других справок, которые достать невозможно.





Лиха беда начало. Как сообщил ростовский Водоканал, поклонники распавшейся страны добрались и до него. Теперь с аналогичными издевательскими пожеланиями потребители обращаются и в его офисы, а в случае не предоставления требуемых справок отказываются оплачивать воду.

В свою очередь ростовский Водоканал отказался предоставлять подобные документы.

«Требования к Водоканалу предоставить подтверждение распада Советского Союза, как минимум, нелогичны: ресурсоснабжающая организация не должна хранить и не хранит подобного рода документы, — так обосновывает предприятие свою позицию в пресс-релизе. — А вот необходимые лицензии и документы, устанавливающие право на водоснабжение жителей города Ростова-на-Дону, находятся в открытом доступе. Ростовский Водоканал предоставляет коммунальные услуги потребителям согласно пункту 3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ №354 с момента возникновения права собственности на жилое помещение — собственнику жилого помещения и проживающим с ним лицам».

Одновременно предприятие ссылается на предусмотренную данным документом возможность совершения конклюдентных действий, при которых в принципе не обязательно заключать договор между поставщиком и потребителем услуги. Одним из примеров подобных отношений могут послужить сделки между хозяином автомата с питьевой водой и покупателем.

Суть идеи: прохожий, зная стоимость продукции безо всякого письменного или устного соглашения, но на абсолютно законных основаниях молча опускает деньги в монетоприемник и получает товар. По аналогичному принципу, как предусматривает постановление правительства РФ №354, могут быть организованы и взаимоотношения между потребителем и поставщиком коммунальной услуги, если обе стороны не спешат заключать официальный договор. В этом случае, открывая кухонный кран и пользуясь водой предприятия, мы также совершаем конклюдентную сделку.

Посему предприятие грозит начислять пени и отключать воду своим неплательщикам.







