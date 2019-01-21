Ростовчане отказались платить за электричество

С «ТНС энерго» издевательски требуют пакет справок, предоставить которые невозможно.

В Ростове несколько десятков потребителей электроэнергии отказались оплачивать киловатт-часы, официально проинформировав об этом «ТНС энерго». Обращения с таким содержанием продолжают поступать в офис местного поставщика коммунального ресурса как в бумажном виде, так и электронной почте — по три-пять документов в сутки.

Обосновывая свою гражданскую позицию «не платить», горожане дают понять руководству коммунального предприятия, что по-прежнему проживают не в Российской Федерации, а СССР, посему все преобразования, произошедшие за последние десятилетия в сфере ЖКХ, равно как и начисления коммунальных платежей, незаконны.

При составлении официальных уведомлений используется гуляющая в сети Интернет «рыба» документа, в которую остается лишь вписать свои фамилию-имя и адрес.

Во избежание «недоразумений» и для дальнейшей оплаты поставщику киловатт-часов издевательски предлагается предоставить обширный пакет справок, получить которые невозможно. В частности — с «ТНС энерго» требуют документ, подтверждающий передачу с баланса СССР на баланс РФ всех активов и пассивов, включая жизнеобеспечивающие ресурсы, всего государственного имущества с электросетями, земельного участка с многоквартирным домом, где живет потребитель.

Кроме того, с руководителя и главного бухгалтера ростовских ТНС просят письменные персональные подтверждения, что они полностью осознают личную персональную ответственность за начисление коммунальных платежей.

В свете появления такой бумаги есть повод припомнить всем представителям ЖКХ неоднократно исходящие издевательские требования к потребителям о предоставлении справок, столпотворения в абонентских пунктах поставщиков коммунальных ресурсов и многое-многое другое. Впрочем, в своем встречном «письме счастья» клиенты отрасли оказались все-таки более гуманны.

«В случае, если вы не согласны с моими доводами и нормами российского законодательства, вам надлежит предоставить аргументированные опровержения в мой адрес, — гласит письмо. — В случае предоставления формального ответа-отписки ваше действие будет означать формальное признание в вышеперечисленных преступлениях, о чем я буду вынужден сообщить в следственные органы РФ.

Как следует из официального пресс-релиза «ТНС энерго» по факту свершившегося инцидента, руководство коммунального предприятия гражданами СССР себя не признает. При этом ни собирать требуемые справки, ни предоставлять аргументированные опровержения энергетики также не намерены.

— ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обращает внимание, что информация, распространяемая подобными организациями, не соответствует действительности и вводит в заблуждение самую дисциплинированную категорию потребителей — пожилых людей. Не существует организаций и писем, которые позволяют игнорировать оплату коммунальных ресурсов, — лаконично и в то же время занудно говорится в пресс-релизе.

Но самый пикантный нюанс в том, что среди различных «кар», которые могут быть применены к злостным неплательщикам, наряду с арестом имущества и денежных счетов, упоминается и запрет выезда за границу. Последнее, как известно, широко применялось к различным диссидентам властями СССР, существование которого в наши дни «ТНС энерго» не признало.







