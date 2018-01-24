Театр кукол перенесут на Говнярку

Кроме этого, в трущобном микрорайоне Ростова построят бульвар, детский сад и школу — несмотря на залежи метана в окрестностях. Об этом стало известно на общественных слушаниях проекта корректировки генерального плана Ростова, состоявшихся 23 января.

Останки сгоревших домов в знаменитых трущобах Ростова, известных в народе как «Говнярка», снесут, а на «зачищенном» месте построят новый микрорайон с социальными объектами. Под раздачу попали жители нескольких улиц ниже Театральной площади, относящихся сразу к двум районам: Пролетарскому и Кировскому.

В обширный список реконструкции входят пер. Чувашский, Краснофлотский, Грибоедовский, ул. Терская, Ченцова и ряд других. На освободившемся участке власти намерены возвести новый Театр кукол, школу, детсад и бульвар. Кроме того, здесь же будет реализован давний проект строительства Театрального спуска к Дону. Примерно в 100 метрах друг от друга к реке пройдут две транспортные магистрали, а пешеходы смогут спускаться на городскую набережную по собственной Потемкинской лестнице, «как в Одессе».

Хотя идея обустроить Театральный спуск к Дону витает в нашем городе без малого сто лет, воз и ныне там. Последний проект разработал и утвердил еще в 1978 году ростовский архитектор Юрий Трухачев. А сейчас, 40 лет спустя, зодчий вернулся к своему детищу, внеся в него коррективы:

— В 1930-х у города был проект строительства нового парка на этом месте, — напомнил архитектор историю вопроса. — Но потом его автора репрессировали за разбазаривание земель в центре Ростова…

Больше всего Юрия Трухачева смущает скопившийся под здешними грунтами метан. До революции по Театральной площади проходила межа, отделявшая Ростов от Нахичевани. А сюда, на спуск к Дону, свозили бытовые отходы. В результате здешние грунты на 20 метров в глубину — это мусор, под которым образовался болотный газ. Во время пожара в нескольких местах он взорвался. По словам зодчего, что-либо возводить на таком месте — не слишком привлекательная для застройщика перспектива.

Возможно, именно поэтому на слушаниях было заявлено, что здесь в целом не будет жилья. Над скопление метана вырастет общественно-деловая зона с рядом детских объектов и офисных зданий.

Уцелевшее жилье и землю у сотен собственников Говнярки чиновники намерены изымать «на городские нужды» и вроде бы компенсировать убытки по рыночной цене. Признаться, с таким вариантом мало кто из местных жителей согласен. Да и мало кто верит, что в ходе переселения власти не обманут.

—У меня здесь на семи сотках земли стоит 109-метровый дом, — рассказал на общественных слушаниях один из местных жителей. — Мне говорят, что он не пригоден для проживания, и не разрешают его реконструировать. А в проекте реконструкции его нет: на моей земле стоят апартаменты.

Но в самом отчаянном положении пребывают те собственники, чьи дома уничтожил крупнейший за всю историю Ростова пожар. Многим из погорельцев по-прежнему негде жить, им не дают строить новое жилье. При этом они являются владельцами дорогих земельных участков-костровищ в городском центре, чья цена измеряется многими миллионами рублей.

Видео. На слушаниях в Донской публичке было жарко:







