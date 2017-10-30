Управдомов хотят отстранить от «кормушки»

Минстрой хочет выбросить управляющие компании из цепочки сбора коммунальных платежей.

Госдума поддержала законопроект Минстроя РФ, предполагающий отстранить управляющие компании от сбора средств за все услуги ЖКХ. Суть идеи — платежи за газ, свет, тепло и воду через единую квитанцию будут сразу же поступать на счета поставщиков энергоресурсов, минуя управляющие компании.

Документ планируется рассмотреть на нынешних осенних слушаниях: предварительно Минстрой уже получил одобрение от некоторых думцев. Как заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, о необходимости таких изменений она говорила еще восемь лет назад.

Главный недостаток нынешней системы начисления коммунальных платежей в том, что при сборе средств управляющая компания рассматривается как единый собственник многоквартирного дома, отвечающий перед монополистами за своевременную оплату «коммуналки». Столкнувшись со злостными должниками, она всякий раз оказывается не в состоянии полностью рассчитаться за израсходованные ресурсы.

Нынешняя система провоцирует честного управляющего стать вором, а вора — развернуться по полной программе!

В сложившейся ситуации каждый по-своему покрывает возникающую финансовую брешь. Кто-то из управдомов обсчитывает аккуратных плательщиков-жильцов, начисляя им излишние суммы, кто-то погашает монополистам «долги» из средств, собираемых за содержание и ремонт жилья, — денег, которые должны расходоваться на поддержку дома в исправном состоянии, а не оплату коммунальных услуг.

Впрочем, как показали итоги былых лет, в ответ на откровенно абсурдный закон, требующий оптом «скупать» энергоресурс и «распродавать» его в розницу без каких-либо наценок, многие из управляющих компаний отнюдь не оставались в долгу. И в ответ просто разворовывали получаемые платежи за коммунальные услуги, переводя деньги на счета других организаций.

Сложившаяся система годами провоцировала управдома с благими намерениями стать вором, а вора — развернуться по полной программе. Поскольку в ряде постановлений и законов жилищной сферы, принятых Госдумой много лет назад, звучали абсурдные требования к управляющим компаниям и ТСЖ — собирать платежи за газ, свет, тепло и воду.

Логику народных избранников в этом вопросе трудно понять. Одни эксперты объясняют это просто топорностью мышления, желанием властей бесплатно заставить хоть кого-нибудь «быть крайним» в доме, которым владеет разношерстный коллектив многочисленных собственников. А некоторые из управдомов открыто заявляли, что депутаты и Минстрой лоббируют интересы монополий и олигархов. О последнем, кстати, намекал когда-то посетивший Ростов-на-Дону автор жилищного кодекса РФ Сергей Филимонов.

Однако счастья монополистам это не принесло, поскольку уже не счесть всех средств, которые за прошедшие годы у них украли управдомы. Среди последних, правда, кое-кто все же сел, но истории с подобным финалом можно назвать скорее исключениями из правил.







