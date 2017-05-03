Ростов призвал варягов для управления архитектурой и «коммуналкой»

Две ключевые должности в городском хозяйстве Ростова заняли уроженцы Волгодонска и Свердловской области. Первым замглавой главы администрации по ЖКХ стал Владимир Сакеллариус, а главным архитектором города и одновременно директором департамента архитектуры и градостроительства — Игорь Репьев.

«Главный по ЖКХ» — 56-летний волгодончанин Владимир Сакеллариус окончил РИСХМ, работал на разных должностях на заводе «Электроаппарат», засветился на партийной и общественной работе, успел побывать депутатом Заксобрания Ростовской области и директором ООО «Квадро».

Игорь Репьев, простившись с родным Асбестом, приехал учиться в Ростовский инженерно-строительный институт. Служил в армии, работал инженером-архитектором строительного отдела «711 Военпроект» и в ряде коммерческих структур. С 2006 года началось восхождение Репьева по карьерной административной лестнице — он побывал и. о. ведущего специалиста по вопросам планировки и застройки в администрации Октябрьского района города Ростова, а затем перешел на работу в городском департаменте архитектуры. Должность главного архитектора южной столицы досталась ему в 58 лет.

Свои закончились, попробуем в деле чужих. Как говорится, лишь бы человек был хороший. Или целых два человека.



