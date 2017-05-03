Жизнь ростовчанина стала дороже на 211 рублей

Прожиточный минимум в первом квартале 2017 года составил в Ростовской области 9 625 рублей.

Сегодня региональное правительство установило новую стоимость потребительской корзины в расчете на «душу населения». Оказалось, что средняя душа обязана уложиться со всеми своими житейскими потребностями в 9625 рублей в месяц. Сюда входят минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, а также обязательные платежи и сборы (это святое!).

Трудоспособные по традиции потребляют больше прочих. Им полагается аж 10232 рубля, чтобы продолжать успешно производить духовные и материальные блага. Остальным, чтобы не протянуть ноги, требуется меньше денежных знаков. Так, пенсионерам должно хватить для счастливой старости 7809 целковых. А ребенку для счастливого детства — 10078 рублей.

Вообще же заседание областного правительства, установившее все эти сказочные цифры, с удовлетворением констатировало расцвет потребления на Дону. По сравнению с четвертым кварталом минувшего года величина прожиточного минимума, отделяющая живых от мертвых, выросла на 211 рублей. На этой ноте сдержанного оптимизма, пожалуй, и закончим, чтобы остаться в пределах благолепия и цензуры.







