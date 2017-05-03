ОДН разрушают дома Ростова!

К новой системе оплаты «нужд дома» скептически отнеслись даже представители «ТНС энерго Ростов»!

Новая система оплаты киловатт-часов, потребляемых на нужды дома, способствует разрушению жилья и банкротству управляющих компаний. Такие тренды в ЖКХ были озвучены на недавно состоявшемся в Ростове круглом столе, посвященном изменившемуся законодательству. Обратила внимание на проблему представитель ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Евгения Фоменко.



Как известно, с января 2017 года оплату общедомовых нужд включили в тариф на содержание и ремонт жилья, перестав считать их коммунальной услугой. Если же расходы энергоресурса в местах общего пользования превышают предусмотренный норматив, существующую разницу должны компенсировать ТСЖ и управляющие компании, в том числе — в домах, оснащенных коллективными узлами учета.

По словам Евгении Фоменко, в результате произошедших изменений в регионе снизился уровень контроля граждан за общедомовым расходованием киловатт-часов. Между тем установленный в Ростовской области норматив, как показала практика, не покрывает фактически потребляемого ресурса. При этом к энергозатратным можно отнести отнюдь не только проблемные дома.

— В одном доме нет ничего, кроме ламп освещения, а в другом установлены насосы, проведена система видеонаблюдения, — отметила Евгения Фоменко. — Первый дом будет оплачивать ресурсы, исходя из фактического потребления, которое складывается ниже норматива, а второй дом начнет «спонсироваться» всеми потребителями региона.

Идея перевалить оплату слишком высоких расходов энергоресурса на нужды дома с больной головы на здоровую витала еще много лет назад. Наивно предполагалось, что управляющие организации начнут ремонтировать внутридомовые сети, не желая нести убытки.

Безусловно, нынешний кризис и общее недовольство подтолкнули законодателей воплотить начинание в жизнь. Однако, как обычно бывает в ЖКХ, выложенная благими намерениями дорога ведет в преисподнюю.

— Управляющие организации в отсутствие источника компенсации расходов на сверхнормативное потребление ОДН вынуждены либо снижать качество оказываемых жилищных услуг, либо накапливать задолженность перед гарантирующим поставщиком», — констатировала Евгения Фоменко.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»







