Ростовский штаб Навального повоюет с ЖКХ

Представители фонда борьбы с коррупцией намерены бороться за качество горячей воды и других коммунальных услуг.

Официально открывшийся сегодня в Ростове-на-Дону штаб Алексея Навального намерен стартовать с жилищно-коммунальной повестки. В сфере ЖКХ сторонников оппозиционного политика заинтересовало качество горячей воды, подаваемой во многие дома со слишком низкой температурой. Такой коммунальный ресурс должен оплачиваться по тарифам холодного водоснабжения, между тем с ростовчан берут в несколько раз больше. Об этом сообщила координатор ростовского штаба Яна Гончарова.

В планах навальновцев — наладить тесное сотрудничество с активными горожанами, входящими в советы многоквартирных домов, правления ТСЖ и управляющими компаниями.

— У нас разработан специальный «кейс» по горячей воде, — рассказала Яна. — Он представляет собой полный список действий, который собственник должен предпринять, чтобы ему по закону пересчитали платежи.

Одновременно штаб займется и другой просветительской работой в правовой сфере. В частности, ростовчанам расскажут, как ведется борьба с коррупцией в странах Запада. И начнут знакомить с Алексеем Навальным как с политиком.

— Две недели назад митинг на Театральной площади поддержали сотни ростовчан, — отметила Яна Гончарова. — Но многие пришли на него, поскольку решили выступить против коррупции. При этом с политическими взглядами Алексея Навального знаком далеко не каждый. В ближайшем будущем нам предстоит определить его рейтинг узнаваемости по Ростову, а также рейтинг лояльности.

Наибольшей популярностью Алексей Навальный пользуется в Москве. В Ростове же, как и другой «не-Москве» его поддерживает в основном интеллектуальная молодежь: любознательные школьники, студенты, выпускники вузов. Что же касается представителей более старших, особенно консервативных поколений, у них по-прежнему на слуху Путин, Зюганов и Жириновский.

Открытием штабов в других городах Навального понесли в массы.







