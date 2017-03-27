В Ростове митинг против коррупции собрал более тысячи человек

Кроме ростовчан, на Театральную площадь южной столицы прибыла молодежь из Таганрога, Азова, Шахт, Новочеркасска и Батайска.

В политической жизни Ростова — грандиозный прецедент. В это воскресенье на митинг, посвященный борьбе с коррупцией, вышли сотни студентов. И так — по всей стране. Поводом для проведения массовых митингов почти в ста городах России стало расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального «Он вам не Димон». В фильме, который собрал уже 16 миллионов просмотров, рассказывается, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев связан с несколькими дорогими объектами недвижимости — усадьбами, яхтами и виноградниками общей стоимостью 70 миллиардов рублей. Средства на них собирают всем миром российские бизнесмены, перечисляя их в дружественные премьеру благотворительные фонды.

В Москве на несанкционированную акцию пришли 7–8 тысяч человек, в Петербурге в митинге участвовали 10 тысяч. Но в этот раз кроме столиц протестной активностью отметились многочисленные провинциальные города России: 400 человек возражали против коррупции в Томске, полторы тысячи — в Самаре, три тысячи — в Екатеринбурге, четыре тысячи — в Перми…

И тысяча — в Ростове-на-Дону. Для нас это воистину чрезвычайное происшествие. Удивительно аморфный в плане общественной жизни, снискавший такую оценку политологов, как «город-болото», вместе с Краснодаром и Ставрополем образующий знаменитый «Бермудский треугольник» гражданского равнодушия, в это воскресенье Ростов отличился вдвойне. Поскольку основной костяк митинга — до 90% участников — составила учащаяся молодежь, которая в силу своего юного возраста не успела поучаствовать ни в думских выборах 2011 года, ни в выборах президента 2012-го. Но вчерашние дети успели подрасти. И сегодня студенты не только обеспечили высокую явку на антикоррупционном митинге, но и едва ли не полностью управляли процессом.

Нежданным образом в мещанском городе на сцену вышел уникальный контингент — вузовская молодежь, непуганая и мало подверженная зомбированию. Она не только взращена на альтернативных телевизору инновационных средствах коммуникации — она еще и умеет думать.

Около двух часов дня на Театральную площадь уже стянулись сотни. Как выяснилось, поддержать ростовчан приехали студенты из окрестных городов: Таганрога, Азова, Новочеркасска, Батайска и даже Шахт, относительно удаленных от мегаполиса.

А в воздухе витала тревога. Большинство участников было уверено, что пришло на несанкционированный митинг. Ростовская мэрия отказала организаторам в предоставлении места для акции, сославшись на то, что все площадки в городе заняты под другие мероприятия.

Однако в последний момент митинг согласовали. О качестве же альтернативных «акций», которыми пыталась прикрыться мэрия, свидетельствовала горстка представителей НОД (Национально-освободительного движения), развернувших знамена с плакатами на подходах в Театралке. Впрочем, мерзли они в обнимку с портретами Путина, можно сказать, тет-а-тет — никто на них не реагировал, люди шли мимо, чтобы присоединиться к массовому действу.

Согласованность митинга во многом определила его «бескровный» характер. В результате в Ростове, в отличие от многих других городов, где были и массовые задержания, и драки с полицией, все прошло практически без происшествий.

По информации организаторов «димонстрации», до Театральной площади не добрались лишь трое. Одного задержали, поскольку он, вопреки предварительным рекомендациям, не взял с собой паспорт. Другой показался подозрительным полиции, так как, успев замерзнуть по дороге, надел на голову капюшон — в весьма прохладный и пасмурный мартовский денек. Взяли и некоего «фотографа с бородой» — его беда была в том, что он прибыл на место одним из первых, и «свинтить» его без свидетелей оказалось парой пустяков.

«Сторожившие» площадь полицейские не трогали никого. В то же время ораторы, выступавшие с импровизированной трибуны по принципу «свободного микрофона», никаких проклятий стражам правопорядка не посылали, то и дело подчеркивая мирный характер гражданской акции. Наоборот, одним из лозунгов митинга, который скандировала толпа, стал призыв: «Полиция, будь с народом!»

Среди других лозунгов (помимо пожеланий отправить в отставку и под суд Путина с Медведевым) самым неординарным оказалось требование к чиновникам Кремля «вернуть нам обратно нашу жизнь». Поскольку коррупция не только опустошает карманы, но и пускает судьбы миллионов россиян псу под хвост, полностью лишая перспектив состояться в жизни.

Не все пришедшие на митинг разделяли политические взгляды Навального. Однако учащаяся молодежь вела себя крайне корректно, даже красиво и благородно — никаких «стенка на стенку», нетерпимости и ненавистничества к оппонентам. Люди пришли объединяться, а не враждовать. Как подчеркивали митингующие, основная цель акции, кроме пресечения воровства, — показать властям, кто настоящий хозяин в России, Ростове-на-Дону и даже на Театральной площади. Это прежде всего люди. И они не должны бояться жить в собственной стране.

Желание перемен так же сильно у сегодняшних студентов, как у молодняка эпохи перестройки. И очевиднее всего об этом свидетельствует музыка. На трибуну вынесли гитару, и митингующие подхватили песню протестного музыканта перестроечных времен Егора Летова, лидера группы «Гражданская оборона». И будто бы и не было этой четверти века:

Границы ключ переломлен пополам,

А наш батюшка Ленин совсем усоп,

Он разложился на плесень и на липовый мёд,

А перестройка всё идёт и идёт по плану,

А вся грязь превратилась в голый лёд,

и всё идёт по плану.

Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь,

А все другие остальные — такое дерьмо,

А все другие враги и такие дураки.

Над родною над отчизной бесноватый снег шёл,

Я купил журнал «Корея» — там тоже хорошо,

Там товарищ Ким Ир Сен, там то же, что у нас,

Я уверен,что у них то же самое —

и всё идёт по плану.

Участники митинга выступали и скандировали целых три часа. Финал оказался оригинальным: сотни молодых людей мирно отправились по Садовой к парку имени Горького. Без какого-либо политического намека.

Действительно ведь, почему бы даже в наше время не прогуляться хорошей компанией в выходной день по родной стране, по главной улице родного города?

И еще фото с митинга:

Олег ПЕТРУШИН,

фото автора







