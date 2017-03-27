Ростов-Дом
Архитектура. Строительство. Ремонт. ЖКХ
МЕНЮ
Главная
Новости
О сайте
Недвижимость
ЖКХ
Энциклопедия
Консультации
Реклама
Поиск
Контакты
Новостройки Ростова:
что, где почем
Коттеджные поселки
и таунхаусы
Кто и как строит дома
в Ростове?
Ростовская недвижимость:
все проекты
Новости
Аналитика
Вопрос–ответ
Домострой
Полезные советы
Ростов-город
Справка
Библиотечка ТСЖ
Форум
Видеорепортаж с ростовского митинга «Он вам не Димон»
27.03.17,
Видео
,
Новости
Россия без воров!
Дима — вор
Мы требуем ответа!
Писали в личку: «Ни в коем случае не приходи на этот митинг!»
Россия будет свободной!
Россия без страха!
Ростовчане расходятся после митинга «Он вам не Димон».
Смотрите также:
В Ростове митинг против коррупции собрал более тысячи человек
0
Комментировать
Оставьте комментарий
Щелкните чтобы отменить ответ
Имя (обязательно)
Почта (не показывается) (обязательно)
Сайт
Защита от спама: сумма чисел 5 + 6 ?
© 2009–2017
Ростов-Дом. Архитектура, строительство, ремонт, ЖКХ.
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
свидетельство Эл № ФС77-44159 от 09.03.2011. Перепечатка возможна только с согласия редакции.