Видеорепортаж с ростовского митинга «Он вам не Димон»

27.03.17, Видео, Новости

Россия без воров!

Дима — вор

Мы требуем ответа!

Писали в личку: «Ни в коем случае не приходи на этот митинг!»

Россия будет свободной!

Россия без страха!

Ростовчане расходятся после митинга «Он вам не Димон».


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