Кто достроит «Ростов Арену»?

200 рабочих стадиона вышли на забастовку из-за пятимесячной задолженности по зарплате.

По данным портала DonDay.ru, средний размер заработной платы на строительстве спортивного объекта составляет 25 тысяч рублей. Большинство строителей — выходцы из Средней Азии.

В настоящее время стадион, возводимый к мундиалю-2018, готов на 76%, а строители не видели своих денег уже пять месяцев. Не выплачивает им зарплату компания «Крокус Интернэшнл», владельцем которой является миллиардер Арас Агаларов, находящийся в списке ста богатейших бизнесменов России.

ДОСЬЕ «РОСТОВ-ДОМА» Чем известен Арас Агаларов Состояние 58-летнего Араса Агаларова в 2013 году Forbes оценил в $1,8 млрд, что позволило ему занять 831-е место в рейтинге самых богатых людей планеты и 56-е — среди российских миллиардеров. Среди самых известных проектов его группы — «Крокус Экспо» (огромный выставочный центр, в 20 раз превышающий размеры Красной площади); «Крокус Сити Холл» (площадка для проведения концертов, которая вмещает 6200 человек); Vegas (торгово-развлекательный комплекс); «Твой дом» (торговый комплекс); Shore House (яхт–клуб и ресторан); «Аквариум» (бинес-отель); Holiday Inn (отель на 1 тыс. номеров, который должен открыться в 2014 г.); «Мякинино» (метро с пассажиропотоком в 25 тыс. чел. Ежедневно); рестораны «Shore House», «Эдоко», «Zafferano», «Nobu»; Крокус Банк; Agalarov House, Agalarov Estate, Sea Breeze (жилая недвижимость).

Среди государственных объектов наиболее известно участие Crocus Group в качестве партнера Министерства регионального развития и генерального подрядчика в строительстве объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русский Владивостокского городского округа Приморского края, где в 2012 году состоялся саммит АТЭС.

Судя по всему, бизнесмен знает толк в экономии затрат за счет зарплатного фонда. Тем более когда речь идет о каких-то гастарбайтерах.

Между тем на скандал с «Ростов Ареной» уже отреагировали областные власти и прокуратура. Первый заместитель губернатора РО Игорь Гуськов авторитетно заявил, что «подрядчик, который занимается строительством стадиона, не испытывает каких-либо проблем с финансированием». В контексте пятимесячных невыплат работягам заявление более чем странное.

Видео. Забастовка рабочих на «Ростов Арене»







