Ростовские коммунальщики возложили на управдомов новое бремя

В ходе круглого стола Водоканал объяснил, как изменились начисления за общедомовые нужды по воде.

В мероприятии, организованном ростовским сайтом 1rnd.ru, приняли участие замминистра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков, замдиректора АО «Ростовводоканал» по сбытовой деятельности Владимир Петухов и эксперты из ресурсоснабжающих организаций города.

Вся честная компания отвечала на вопросы читателей портала и растолковывала новый порядок расчетов платы за ОДН.



Поправки в ст. 154 и 156 ЖК РФ перевели платежи за общедомовые нужды в разряд начислений за содержание жилого помещения. Напомним: ранее они входили в состав платы за коммунальные услуги.

Участники круглого стола попытались довести до сведения потребителей оптимистичный тезис: теперь превышение нормативов потребления по ОДН ляжет на плечи управляющих организаций, а не собственников квартир.

«Это должно мотивировать управляющие организации работать эффективнее, так как теперь они отвечают за общедомовые потери, — заявил Владимир Петухов. — Новый порядок подразумевает, что управляющие организации заинтересованы в том, чтобы поддерживать внутридомовые коммуникации в хорошем состоянии. Чем лучше состояние сетей, тем меньше начислений на управляющую организацию в виде разницы между индивидуальным потреблением и общедомовым».

Больше всего добросовестных плательщиков волнует главный меркантильный вопрос: как новая схема отразится на размере начислений? Относительно своей «вотчины» — холодного водоснабжения — Петухов заверил, что увеличения цифр в платежках быть не должно, «если управляющая организация делает начисления правильно». Дескать, плата за коммунальную услугу может даже уменьшиться — в том случае если начисление по ОДН воды происходило не по нормативу, а по разнице между общедомовым и индивидуальным прибором учета.

Посмотрим — проверим.

Фото предоставлены пресс-службой АО «Ростовводоканал»



