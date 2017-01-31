В Ростове благоустроят дворы за бюджетные деньги

Помимо областного центра, в новую федеральную программу вошли Таганрог, Азов, Донецк, Гуково и Зверево

Шесть городов Ростовской области стали участниками новой государственной программы «Формирование комфортной городской среды». В нынешнем году на ее реализацию Дону выделят 900 миллионов рублей из федеральной казны, еще восемнадцать процентов от этой суммы добавят из регионального бюджета.

Из общей суммы на нынешний год, превышающей миллиард рублей, 2/3 средств должны быть израсходованы на благоустройство дворов и одна треть — на стратегические городские объекты озеленения: парки, скверы, набережные. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По словам заместителя донского губернатора Сергея Сидаша, бюджетные деньги будут выделяться на конкурсной основе. Один из принципиальных вопросов — участие жителей в разработке и реализации проектов, а также последующем содержании благоустроенных дворов.

В свою очередь, как прокомментировал ситуацию в целом по стране замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, собственникам жилья в многоквартирных домах предложат два варианта благоустройства дворов: обязательный минимум и вариант с излишками. При этом сроки проведения работ потребуется согласовать с предусмотренным капитальным ремонтом.

Однако в отличие от капремонта, здесь возможны не только и денежный, и безденежный варианты участия со стороны собственников. Выделяемые властями бюджетные средства можно будет потратить на озеленение придомовой территории, а также ремонт освещения и проездов. Программа будет реализовываться до 2021 года. Ее участниками стали населенные пункты дотационных регионов, где проживает более тысячи человек.

В Ростове и некоторых других донских городах с реализацией документа могут возникнуть определенные сложности. Суть проблемы в том, что львиная доля тех же ростовских дворов по-прежнему не приватизирована, многие практически полностью или частично незаконно переданы местными властями во владение или пользование сторонним организациям.

Иными словами, очень многим ростовчанам нечего благоустраивать, поскольку в собственном дворе они — не хозяева.







