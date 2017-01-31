В дома ростовчан лезут «от имени государства»

Непрошеные гости представляются сотрудниками «государственной инспекции по проверке холодной воды». Однако в ЖКХ такого бюрократического ведомства, тьфу-тьфу, еще не создали!



Ростовчане, бойтесь! В городе появилась неизвестная группа обманщиков, желающих правдами-неправдами войти в ваши квартиры! В отличие от просто воров, нередко представляющихся сантехниками ЖЭУ, новые аферисты прикрываются государством. И представляются сотрудниками «государственной инспекции по проверке холодной воды».

Об этом нам сегодня, 31 января, сообщила пенсионерка, проживающая на улице Ульяновской. Зачем они лезут в чужое жилье, пока что полностью не ясно.

— Мне позвонили по телефону и сказали, что будут проверять воду во всем доме и по всей улице, — рассказала ростовчанка. — Строго предупредили: будьте на месте во время запланированного визита. И еще успокоили, что проверка — дело бесплатное, наш дом попал в какую-то государственную программу. Ни адреса с должностями-фамилиями, ни телефонов не оставили. Что делать?

Как выяснилось в дальнейшем, несколькими днями раньше в отдельные квартиры этого же дома стучались неизвестные торговцы и предлагали дорогостоящие фильтры. А получив отказ, ретировались в неизвестность. Теперь же пошли непонятные звонки…

Решив разобраться в ситуации и понять, чем все это пахнет, мы обратились в ростовский Водоканал.

— Качество холодной воды проверяем либо мы сами, либо управление Роспотребнадзора по Ростовской области, — сообщил пресс-секретарь предприятия Андрей Крюков. — Практически всегда работы выполняются на очистных сооружениях водопровода. Дело это трудоемкое, в домашних условиях с ним не справишься.

По словам пресс-секретаря, похожие истории в Ростове случались не раз. Цель «проверяющих» — создать панику вокруг воды, текущей из кухонного крана. А затем втридорога продать фильтр сомнительного качества.

— Случалось, подобные аферисты с помощью различных химических «фокусов» умудрялись окрашивать воду в черный цвет, – рассказал Андрей Крюков. — Причем в ней образовывались даже хлопья! Об этом мы уже информировали потребителей.

Признаться, все это сильно смахивает на мошенничество, не говоря уж о том, что законом запрещено морочить голову людям по личному телефону без их на то согласия. Но интересно, почему подобными аферистами у нас не займутся, если похожие истории уже были? Работа идет по принципу: без трупа не входить? Или как?







