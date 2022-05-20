Недвижимость в Барселоне: советы для иностранных покупателей

Несмотря на то, что пандемия сильно ударила по мировому рынку недвижимости, отрасль начинает восстанавливаться и постепенно возвращаться на прежний уровень.
Одним из доказательств, подтверждающих эту тенденцию, является растущий интерес к испанским жилым объектам. Квартира в Каталонии, особенно в ее столице – Барселоне, становится горячим трендом европейского рынка недвижимости.
Русские, англичане, французы, немцы, итальянцы, латиноамериканцы и китайцы — это те, кто чаще всего приезжает на эти земли в поисках нового опыта или привлекательных инвестиционных возможностей. Покупка испанской недвижимости может вызвать ряд сложностей у иностранцев, ранее не занимавшихся этим вопросом. Поэтому ознакомьтесь с основными нюансами данного процесса.
Основное требование
После принятия решения о покупке квартиры в Каталонии первым делом нужно оформить NIE. NIE или идентификационный номер иностранца — это личный номер, необходимый иностранцу для осуществления любой сделки в стране, от открытия бизнеса до приобретения недвижимости. Оформить этот документ можно в любом полицейском участке на территории Испании либо в испанском посольстве или консульстве в любой стране при помощи формуляра EX-15.
Счет в испанском банке
Несмотря на то, что счет в испанском банке не является обязательным условием для приобретения недвижимости в Каталонии, его наличие существенно облегчит все процедуры. Этот нюанс ускорит многие операции, связанные с получением платежей, и, возможно, даже снизит банковские сборы.
Дополнительные расходы
Налоги — это важный вопрос, который нужно учитывать при приобретении испанской недвижимости. Резюмируем основные моменты:
- при покупке новостройки уплачивается IVA (налог на добавленную стоимость) по ставке 10%;
- при покупке подержанного дома уплачивается ITP (налог на передачу права собственности), который в Каталонии составляет 10%;
- AJD (налог на документированные юридические акты) оплачивается, если покупается новая недвижимость или оформляется ипотека.
После совершения сделки покупатель также должен уплачивать другие налоги, такие как:
- IBI (налог на недвижимость);
- IP (налог на богатство), который применяется к объектам стоимостью выше 700 тыс. евро;
- IRPF (подоходный налог для физических лиц);
- IRNR (подоходный налог нерезидентов), если покупатель не проживает на территории Испании.
Гражданство
С 2013 года в Испании действует закон, позволяющий иностранным гражданам получить визу легко и быстро. Для этого нужно инвестировать в местную недвижимость сумму размером 500 тыс. евро или более.
Покупка квартиры в Барселоне
Главный совет – заручиться поддержкой от профессионалов. Грамотные специалисты помогут выбрать надежного застройщика или агентство недвижимости, найдут доступные объекты, соответствующие критериям клиента, и сэкономят его деньги, избегая неприятных ситуаций. Именно эти вопросы и решает Spain-Real.Estate. Обратитесь к их специалистам и станьте на шаг ближе к выгодной инвестиции в квартиру в Каталонии.
На правах рекламы.