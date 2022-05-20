Недвижимость в Барселоне: советы для иностранных покупателей

Несмотря на то, что пандемия сильно ударила по мировому рынку недвижимости, отрасль начинает восстанавливаться и постепенно возвращаться на прежний уровень.

Одним из доказательств, подтверждающих эту тенденцию, является растущий интерес к испанским жилым объектам. Квартира в Каталонии, особенно в ее столице – Барселоне, становится горячим трендом европейского рынка недвижимости.

Русские, англичане, французы, немцы, итальянцы, латиноамериканцы и китайцы — это те, кто чаще всего приезжает на эти земли в поисках нового опыта или привлекательных инвестиционных возможностей. Покупка испанской недвижимости может вызвать ряд сложностей у иностранцев, ранее не занимавшихся этим вопросом. Поэтому ознакомьтесь с основными нюансами данного процесса.

Основное требование

После принятия решения о покупке квартиры в Каталонии первым делом нужно оформить NIE. NIE или идентификационный номер иностранца — это личный номер, необходимый иностранцу для осуществления любой сделки в стране, от открытия бизнеса до приобретения недвижимости. Оформить этот документ можно в любом полицейском участке на территории Испании либо в испанском посольстве или консульстве в любой стране при помощи формуляра EX-15.

Счет в испанском банке

Несмотря на то, что счет в испанском банке не является обязательным условием для приобретения недвижимости в Каталонии, его наличие существенно облегчит все процедуры. Этот нюанс ускорит многие операции, связанные с получением платежей, и, возможно, даже снизит банковские сборы.

Дополнительные расходы

Налоги — это важный вопрос, который нужно учитывать при приобретении испанской недвижимости. Резюмируем основные моменты:

при покупке новостройки уплачивается IVA (налог на добавленную стоимость) по ставке 10%;

при покупке подержанного дома уплачивается ITP (налог на передачу права собственности), который в Каталонии составляет 10%;

AJD (налог на документированные юридические акты) оплачивается, если покупается новая недвижимость или оформляется ипотека.

После совершения сделки покупатель также должен уплачивать другие налоги, такие как:

IBI (налог на недвижимость);

IP (налог на богатство), который применяется к объектам стоимостью выше 700 тыс. евро;

IRPF (подоходный налог для физических лиц);

IRNR (подоходный налог нерезидентов), если покупатель не проживает на территории Испании.

Гражданство

С 2013 года в Испании действует закон, позволяющий иностранным гражданам получить визу легко и быстро. Для этого нужно инвестировать в местную недвижимость сумму размером 500 тыс. евро или более.

Покупка квартиры в Барселоне

Главный совет – заручиться поддержкой от профессионалов. Грамотные специалисты помогут выбрать надежного застройщика или агентство недвижимости, найдут доступные объекты, соответствующие критериям клиента, и сэкономят его деньги, избегая неприятных ситуаций. Именно эти вопросы и решает Spain-Real.Estate. Обратитесь к их специалистам и станьте на шаг ближе к выгодной инвестиции в квартиру в Каталонии.

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