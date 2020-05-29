Ученые нагадали новую дату спада эпидемии на Дону — 24 июня

Пресс-служба ЮФУ объясняет несбывшиеся прогнозы двумя причинами.

Ростовский ученый, партнер Южного федерального университета Владимир Ляшев назвал новую дату резкого спада коронавируса на Дону. По его нынешней версии, регион войдет в «зеленую зону» 24 июня. Этот термин не синонимичен более популярному слову «плато», под ним подразумевается период, когда численность излечивающихся от эпидемии людей уже превышает количество зараженных.

О новых пророчествах проинформировала местную общественность пресс-служба ЮФУ в разосланных пресс-релизах. И объяснила, почему же два первых прогноза так и не сбылись.

Напомним: ранее Ростовской области нагадали войти в зеленую зону 22 мая, а густонаселенному Ростову-на-Дону — вчера, 28 мая. Статистика на 27 мая свидетельствовала, что в областном центре зеленой зоны нет и в помине. В этот день в Ростове зарегистрировали 49 больных, коих на десять человек больше в сравнении с предыдущим днем, а вылечившихся — лишь 25.

Эффект «банановой кожуры»

Можно по-разному относиться к подобным версиям, как и пророчествам различных колдуний-гадалок. На мой взгляд, научный прогноз сбудется с вероятностью где-то 50:50. Во-первых, составляя его, невозможно предусмотреть абсолютно всех факторов, поскольку здесь мы столкнемся с бесконечностью. Во-вторых, наша жизнь во многом зависит от случайностей: поскользнулся кто-то на банановой кожуре, сломал шею — и все пошло по-другому.

Именно из-за «эффекта банановой кожуры» с треском провалилась первая версия Владимира Ляшева. 22 мая в Ростовской области вместо «зеленой зоны» был отмечен небывалый всплеск: количество заболевших выросло в 2,5 раза! Но кто бы мог предположить, что коронавирус по каким-то причинам проникнет в закрытое заведение — сальскую психбольницу мимо недремлющего ока охраны и санитаров, где заразит сотни человек: и врачей, и их пациентов? Они в этот день столь щедро пополнили статистику региона.

Однако списать грехи на непредвиденный форс-мажор не выйдет! По самым свежим данным регионального оперштаба, 28 мая на Дону инфекцией заболел 141 наш земляк, вылечился — лишь 61. Ясно одно: предсказания не работают!

Нарушенная самоизоляция

Как следует из сообщения пресс-службы ЮФУ, одной из причин несбывшегося пророчества стала нарушенная самоизоляция в регионе:

— Каждый прогноз учёных основан на конкретных математических методах, содержит методику и инструменты исследования. Взаимодействуя с прессой, мы еще 30 апреля сместили акцент с публикации новых моделей на важность самоизоляции, разработав индекс самоизоляции университета. Соотнося его значение с очень низким уровнем самоизоляции в донском регионе, еще раз подчеркиваем роль социальной ответственности и гражданской позиции в соблюдении режима.

Но, господа, о том, что постановления властей, законность которых вызывает большие сомнения, не будут соблюдать миллионы россиян, загодя прогнозировали независимые политологи! И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы это предвидеть! Кого-то гонит на улицу нужда, кого-то — протестные настроения, списывать все на наш «шалопайский» менталитет весьма однобоко.

Социально-политические факторы оказались сильней математики. Посудите сами: свежеиспеченное «коронавирусное правовое поле» ставит положение детей ниже животных! «Постановления» власти разрешают гулять у дома с собакой, но не ребенком.

Какой идиот будет соблюдать подобные требования? Равно как и добросовестно контролировать процесс их исполнения? А также контролировать тех, кто контролирует? Над такими вопросами еще в самом начале пседокарантина могла задуматься любая сердобольная кухарка, без всяких «математических методов»…

Коронавирус сделал мир слишком сложным!

В других мудреных комментариях пресс-службы ЮФУ, как говорится, без бутылки не разберешься. В релизе прослеживается сенсационная мысль — обрушившаяся на планету эпидемия коронавируса сделала мир слишком сложным. Подвела изменившаяся парадигма:

— Наблюдение за крахом сравнительно простых моделей прогнозирования привело учёных к интересным выводам. Они отмечают необычное поведение самих данных, которые вдруг меняют закон распределения, но тоже не случайно. Мир вошел в эпоху колоссального усложнения и стал качественно иным. Новые вызовы вскрыли несостоятельность рациональной парадигмы принятия решений на основе анализа и рекомендаций экспертов, которые, в свою очередь, рассчитали вероятности с помощью признанных достоверными моделей. Эпидемия коронавируса только ускорила смену парадигмы.

Ковидные гадания

Если же обратиться к западному опыту, отметим: промышляет коронавирусными гаданиями не только ЮФУ. Ростовские ученые позаимствовали идею у Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD), выкладывающего различные сценарии развития эпидемии в различных странах мира. Увы, всякий раз она развивалась по-иному. И в начале мая учебное заведение удалило с сайта очередные предсказания.

— Модель и данные неточны для сложных, эволюционирующих и разнородных реалий различных стран с течением времени. Ранние прогнозы уже недействительны, потому что реальные сценарии быстро изменились, – такими словами прокомментировал зарубежный вуз свою прежнюю работу.

И рекомендовал относиться с осторожностью относиться к похожим прогнозам, дабы не принять ошибочного решения. В силу нынешней неизученности пандемии, предугадать ее поведение не получается. Однако ЮФУ намерен продолжать гадание на кофейной гуще.

КОРОНАВИРУСНЫЙ ПРОГНОЗ ОТ ШАМАНА АЛЕКСАНДРА ГАБЫШЕВА:

Новая технология

— Не всегда прогнозы ученых сбываются на 100%, а иногда расходятся с действительностью, но они не расстраиваются, а стараются провести новый более точный анализ, с использованием дополнительных инструментов, — оптимистично говорится в пресс-релизе ЮФУ, что, признаться, не может не вызвать усмешки.

Как ранее сообщала пресс-служба, несбывшийся прогноз был сделан на основе аппроксимации распространения инфекции полигауссовыми моделями по сингапурской технологии. Теперь же они намерены взять на вооружение иной метод:

— Именно в месяцы пандемии получила развитие динамическая причинно-следственная модель коронавируса, являющаяся расширением известной эпидемиологической модели SEIR. Принципиальное отличие модели нейробиолога Карла Фристона от SEIR в том, что она выявляет причинно-следственные связи, а не просто подгоняет кривые графиков под имеющиеся данные. С авторской концепией развития SEIR учёные ЮФУ участвуют в конкурсе Российского фонда фундаментальных исследований на лучшие проекты научных исследований по теме «Фундаментальные проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий».

Интересно, не средневековая ли это алхимия? Ждать 24 июня относительно недолго. Впрочем, с такой датой согласятся и многие из ростовчан не семи пядей во лбу. Поскольку распространена версия, что коронавирус либо убьет, либо усыпит горячее летнее солнышко.

Олег ПЕТРУШИН



