Ростовчане продирались в центр, как верблюды в игольное ушко

Зачем власти создали треххвостую «коронапробку» на площади Стачки?

Сегодня сотни ростовчан, едущих из западной части Ростова на Центральный рынок через площадь Стачки, застряли в нетипичной для нынешних времен пробке из автомобилей и общественного транспорта. Складывалось впечатление, что ни эпидемии, ни самоизоляции у нас нет и в помине, да и время сейчас «не ближе к полудню», а самый час пик, когда полгорода либо следует на работу, либо уже возвращается домой после трудов праведных.

— Я шел за продуктами на ближайший по месту жительства Центральный рынок и увидел несколько караванов автомобилей, — рассказал ростовчанин Александр Чакински, свидетель события. — Первый тянулся от моста к площади Дружинников, второй — простирался к улице Портовой, а третий, наоборот, извивался по косогору вверх, к улице Привокзальной.

Пройдясь мимо газующего «металла» к началу моста по проспекту Стачки, можно было увидеть причину транспортного затора. Спровоцировало его не ДТП, а организованная полицейскими проверка документов у автомобилистов. В результате водителям и пассажирам пришлось продираться на старый базар, как верблюдам в игольное ушко.

— У большинства автомобилей окна были открыты. Получается, на проспекте Стачки возникло скопление народа, провоцирующее развитие инфекции, — поделился своими впечатлениями Александр Чакински. —Правда, ростовчане невольно соблюдали полутораметровую дистанцию.

Дополняя картинку организованного идиотизма, отметим: едущим в противоположную сторону, с Центрального рынка на Западный, повезло: северную часть дороги по проспекту Стачки почему-то не проверяли. По словам Александра Чакински, подобную коронавирусную пробку с тремя хвостами на площади Стачки он видит уже во второй раз за месяц. Первая по аналогичным причинам возникла в начале мая. А тем временем некоторые из ростовчан по-прежнему наивно считают, что тех, кто в машине, не станут останавливать для проверки документов…

Невольно вспоминаются времена непродолжительного правления генсека ЦК КПСС Юрия Андропова, когда по утрам в будние дни в поисках прогульщиков работы и тунеядцев останавливали показы фильмов в кинотеатрах. Впрочем, даже в тогдашних «акциях» присутствовал хоть какой-то здравый смысл — загнать на работу бездельников. А ныне ситуация складывается в чем-то наоборот: оставив людей без средств к существованию, чиновники пытаются заставить народ сидеть дома и выписывают штрафы нерадивым. При этом, несмотря на показушные облавы, на улицы уже вышла половина города.





Похоже, в истории вряд ли найдешь похожий бред, нынешние события беспрецедентны. Посему нам остается обратиться к искусству. В советском кинофильме по пьесе Шварца «Убить дракона» ближе к финалу сказки градоначальник тоталитарного поселения также повелевает своим горожанам сидеть дома, забить окна, а по улицам ходить в повязках на глазах. У нас вместо них — маски-намордники, вместо закрытых окон — полутораметровая дистанция, а навязанная «самоизоляция» царит в обоих мирах: и нашем, и сказочном.

Как известно, из-за эпидемии коронавируса в русском языке уже возникло обилие новых слов. А вы, господа, уже слышали такой неологизм, как ковидиоты?

Олег ПЕТРУШИН,

фото Александра ЧАКИНСКИ

На снимках: так выглядели две пробки на площади Стачки в мае 2020 года.

Ассоциация из сказки:



