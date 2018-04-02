Водоканал предупредил ростовчан о мошенниках

Предприятие опровергло возможность компрометирующей связи с Единой городской службой по учету водоснабжения.

Приходящие в дома ростовчан лжеквитанции от имени некоей Единой городской службы водоснабжения не имеют никакого отношения к ростовскому Водоканалу. Об этом сегодня предприятие официально проинформировало ростовчан, разослав в местные СМИ пресс-релизы.

Приходящие «повторные извещения» навязывают потребителям коммунальных услуг провести поверку счетчиков холодной и горячей воды в определенный срок у определенной организации. Между тем, как следует из постановления правительства РФ №354, ответственным за организацию поверок счетчиков являются исполнители коммунальных услуг, каковыми могут выступать управляющие компании или товарищества собственников жилья. Либо — сами ресурсоснабжающие организации, если между жильцом и монополистом заключен прямой договор.

— Опасайтесь действий мошенников! — предостерегает пресс-релиз Водоканала. — Данное извещение не является требованием АО «Ростовводоканал» о незамедлительной поверке установленного у вас в квартире или доме счетчика. Ее необходимо осуществлять согласно сроку, указанному в паспорте (свидетельстве) прибора учета.

Напомним: об аналогичных лжеквитанциях с месяц назад также предупреждал потребителей коммунальных услуг заместитель министра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков. По словам Былкова, его ведомство обратилось с соответствующими заявлениями в ОВД Ростовской области, управление Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзор.

Однако, судя по всему, результат телодвижений чиновников схож с сюжетом небезызвестной крыловской басни: «А Васька слушает да ест».







