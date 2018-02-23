Жулики призывают ростовчан к внеплановой поверке счетчиков

Министерство ЖКХ области обратилось с заявлением на недобросовестную фирму в полицию, Роспотребнадзор и управление ФАС.

Не первый год в дома многих ростовчан приходят псевдоквитанции с требованием пройти обязательную поверку счетчиков на коммунальные услуги в одной фирме. В противном случае, как грозят бумаги, платежи за «коммуналку» будут начисляться по нормативам потребления.

Присылаемые «фирменные бланки» сильно напоминают счета за жилищно-коммунальные услуги, посему доверчивый потребитель рискует попасться на удочку мошенников. И оплатить ненужную услугу недобросовестной фирме.

Остановить безобразие, творящееся несколько лет, в кои-то веки взялось министерство ЖКХ Ростовской области. И призвало ростовчан быть бдительными.

— Это лжеквитанции, мы оцениваем их как недобросовестную рекламу, — сообщил замминистра ЖКХ Ростовской области Валерий Былков. — А поскольку случай рассылки не единичный, мы обратились с заявлениями в ОВД Ростовской области, управление Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзор.







