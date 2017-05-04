Все лучшее — детям

О том, какие права имеет ребенок при разделе имущества родителей, рассказал адвокат Олег Сухов.

Раздел совместно нажитого имущества при разводе давно стал не только житейским делом и предметом судебных разбирательств, но и любимой темой комедиографов. Однако все оказывается далеко не так смешно, когда в дрязги взрослых поневоле втягивается ребенок.





Не все родители помнят, что их несовершеннолетние дети также имеют права на это имущество. И права эти закон ставит во главу угла.

Очевидно одно: спекулировать ребенком при разделе «совместно нажитого» — последнее дело. Но не забывать в пылу борьбы за собственные имущественные интересы об интересах любимого чада все-таки необходимо.

С кем ребенок, тому и большая доля

Судебные решения, касающиеся распределения долей между супругами при разделе имущества, обычно отстаивают незыблемость прав ребенка. Так, суды вполне могут отступить от предписанного семейным законодательством принципа равенства долей и определять большую часть квартиры тому родителю, с кем останется ребенок после развода.

— После развода бывшие супруги через суд делили нажитое за 13 лет семейное имущество — восемь земельных участков и находящиеся на них жилые и нежилые строения, — рассказывает Олег Сухов, приводя конкретные данные из своей адвокатской практики. — Жена просила увеличить ее долю, поскольку с ней остались двое детей, и для них важно было поддерживать прежний уровень жизни и материального достатка. Городской и областной суды такие требования не поддержали — они хоть и определили истице большую долю, но при условии, что она компенсирует эту разницу деньгами.

Однако Верховный суд интерпретировал ситуацию иначе. Он счел важным, что у супруги на иждивении остались двое несовершеннолетних детей и что сама она по состоянию здоровья работать не может и, соответственно, не в силах выплатить бывшему мужу денежную компенсацию. Суд воспользовался правом отступить от «начала равенства долей супругов в их общем имуществе, исходя из интересов несовершеннолетних детей». В итоге Верховный суд признал решения коллег незаконными и отправил дело на новое рассмотрение.

Если ребенок — собственник

В случае если дети являются законными собственниками объектов недвижимости, из общей массы совместно нажитого сразу должно исключаться имущество, принадлежащее несовершеннолетним.

Подаренное или унаследованное имущество, которым владеет ребенок, при разделе «по умолчанию» достается тому супругу, с которым ребенок будет жить. При этом не имеет никакого значения, кто из родителей это имущество приобретал или дарил.







Нельзя заключать сделки, которые приводят к лишению прав или уменьшению доли имущества ребенка, — такие как продажа, обмен, дарение, выдел долей, а также передача в безвозмездное пользование или в залог.

В судебной практике нередки случаи, когда отдел опеки и попечительства, предварительно выдавая разрешение на продажу квартиры, долей в которой владеет несовершеннолетний, позже обращается с иском к родителям, принуждая их оформить вновь купленное жилье на детей. Часто такие ситуации возникают, когда супруги разводятся и разменивают квартиру, забывая восстановить имущественные права маленького члена семьи.

— По закону, при продаже недвижимости родители не вправе не только лишить своих детей жилья, но даже произвольно и необоснованно ухудшить условия их проживания — поясняет адвокат. — В противном случае это может быть расценено как невыполнение ими своих обязанностей по защите прав и интересов ребенка.







