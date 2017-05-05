Шахтинская прокуратура заставила УК возместить материальный ущерб пенсионерке

05.05.17, Новости

За сирых и убогих.
Суд удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал с ООО УК «Реформа» более 100 тысяч рублей.

Заявительница, которая является не только пенсионером по возрасту, но и инвалидом, обратилась в прокуратуру Шахт по весьма драматичному поводу. Она рассказала, что в многоквартирном доме, где расположена ее квартира, произошел порыв сетей теплоснабжения и вследствие этого — подтопление подвала, прямо над которым расположена ее квартира.



Авария привела к частичному повреждению имущества собственницы. Ей пришлось делать восстановительный ремонт, который вылетел ей в копеечку. А вернее — в сто тысяч рублей с гаком. При этом управляющая компания, по вине которой произошел инцидент, погашать сумму ущерба отказалась.

Проверка городской прокуратуры показала, что УК не соблюдает норм федерального законодательства, а именно — не обеспечивает надлежащего содержания внутридомовых сетей дома, за которое несет ответственность.

Прокурор обратился с иском в суд в интересах заявительницы, который и был удовлетворен, а в пользу пенсионерки с управляющей компании «Реформа» взыскан причиненный материальный ущерб. По информации пресс-службы областной прокуратуры, исполнительный лист направлен на исполнение в службу судебных приставов.

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