Пенсионерке «наказали» забыть о туалете

Первый этаж батайского дома проваливается в подвал с водою. Городские службы советуют жильцам ограничиться в пользовании удобствами.
Донское ЖКХ установило новый рекорд в маразме. Пока региональные власти рапортуют о расселении очередной партии аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, в Батайске разваливается один из старейших домов — трехэтажная «сталинка» по пер. Литейному, 2.
Из треснувших стен здешних жильцов заливает дождями, окна, двери, потолки пожирают грибок с плесенью, а квартиры на первых этажах проваливаются в подвал, затапливаемый грунтовыми водами. Как сообщил в письме руководителю Минстроя РФ Михаилу Меню директор здешней управляющей компании «Фаворит» Дмитрий Мазнев, несколько лет назад городская межведомственная комиссия уведомила городскую администрацию о необходимости выполнения аварийных ремонтных работ, зафиксировав разрушение перекрытий и трещины в стенах.
Однако никто не признал дом аварийным, жильцов не собираются ставить в очередь на переселение. Финансировать аварийные ремонтные работы городские чиновники также не намерены. А провести капитальный ремонт дома официально планируется в период с 2032 по 2038 годы, — в соответствии с региональной очередью.
По данным батайского БТИ, «сталинку» построили в 1928 году. За это время в ней ни разу не проводился капитальный ремонт. По крайней мере, об этой процедуре на переулке по Литейному, 2, нет документов, в памяти местных старожилов сие действо также не сохранилось.
Зато у здешних жильцов есть бумаги, подтверждающие, что в доме жить опасно. Еще полтора года назад прежняя управляющая компания «Благоустройство» предоставила местной жительнице первого этажа Ларисе Васильченко официальный ответ на жалобу, где ей рекомендуется ограничиться в пользовании ванной и туалетом — то есть коммунальными удобствами.
Лариса Васильевна продолжает платить за капитальный ремонт по квитанциям, присылаемым региональным фондом. Судиться с чиновниками она боится. Остается одно — ждать 2038 года, когда в доме должны навести полный порядок. «Вот только как мне до этого жить? — горько иронизирует пенсионерка. — Во двор бегать в кустики?»
Та самая бумага, где пенсионерке рекомендуют прекратить хождение в туалет. Стилистику сохраняем: «Вам необходимо снизить нагрузку на данный участок перекрытия, например, путем ограничения пользования санузлом, а именно ванной комнатой, в которой расположена ванна, вместо приема ванной ограничиться пользованием душем».
А это — ванная, в которую Лариса Васильевна действительно не ходит уже полтора года, вняв совету управляющей компании. Купаться приходится у родственников по соседству. Жаль, от унитаза невозможно отказаться.
Впрочем, пенсионерка не пользуется не только ванной, но и одной из жилых комнат, которая также провисает над подвалом.
Тот самый подвал, в который рискуешь провалиться, сидя на собственном унитазе.
Причина налицо: деревянные межэтажные перекрытия в доме сгнили. В таком состоянии пребывает потолок подвала, он же — пол квартиры на первом этаже.
На двух этих досках держится ванная Ларисы Васильевны.
План покрупнее.
А на эту конструкцию «опирается» туалет с унитазом.
С приходом весны в подвале начнется экстрим еще больший. Подземное помещение практически под потолок зальет грунтовыми водами. А с приходом летней жары вода уберется восвояси. Откуда она приходит и куда девается, не известно никому, поскольку батайские власти не выполняют работ по водопонижению на данном участке.
Как следует из бредовой переписки между чиновниками, ЖКХ и жильцами, батайские власти отказались производить на объекте аварийные работы, сославшись на отсутствие финансирования. Но расселить-то людей за счет федеральных и областных средств в другое жилье можно! Если верить местным жителям, в одном из кабинетов им прямо сказали, что мэр Батайска Путилин на такое не пойдет — бесплатно выдавать новые квартиры.
Видео. Квартира в Батайске проваливается в подвал
Видео. Первый этаж батайского МКД держится на трех досках