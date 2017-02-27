Пенсионерке «наказали» забыть о туалете

Первый этаж батайского дома проваливается в подвал с водою. Городские службы советуют жильцам ограничиться в пользовании удобствами.

Донское ЖКХ установило новый рекорд в маразме. Пока региональные власти рапортуют о расселении очередной партии аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, в Батайске разваливается один из старейших домов — трехэтажная «сталинка» по пер. Литейному, 2.

Из треснувших стен здешних жильцов заливает дождями, окна, двери, потолки пожирают грибок с плесенью, а квартиры на первых этажах проваливаются в подвал, затапливаемый грунтовыми водами. Как сообщил в письме руководителю Минстроя РФ Михаилу Меню директор здешней управляющей компании «Фаворит» Дмитрий Мазнев, несколько лет назад городская межведомственная комиссия уведомила городскую администрацию о необходимости выполнения аварийных ремонтных работ, зафиксировав разрушение перекрытий и трещины в стенах.

Однако никто не признал дом аварийным, жильцов не собираются ставить в очередь на переселение. Финансировать аварийные ремонтные работы городские чиновники также не намерены. А провести капитальный ремонт дома официально планируется в период с 2032 по 2038 годы, — в соответствии с региональной очередью.

По данным батайского БТИ, «сталинку» построили в 1928 году. За это время в ней ни разу не проводился капитальный ремонт. По крайней мере, об этой процедуре на переулке по Литейному, 2, нет документов, в памяти местных старожилов сие действо также не сохранилось.

Зато у здешних жильцов есть бумаги, подтверждающие, что в доме жить опасно. Еще полтора года назад прежняя управляющая компания «Благоустройство» предоставила местной жительнице первого этажа Ларисе Васильченко официальный ответ на жалобу, где ей рекомендуется ограничиться в пользовании ванной и туалетом — то есть коммунальными удобствами.

Видео. Квартира в Батайске проваливается в подвал

Видео. Первый этаж батайского МКД держится на трех досках

Олег ПЕТРУШИН,

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