Жителей Западного ждет дорожный армагеддон на полгода

Мост на Стачки «раздербанят» по полной программе!

Сегодня, 25 апреля, стартовал дорожный ремонт на проспекте Стачки. Работы пройдут между «мостом на Западный» и площадью Тружеников. Срок сдачи объекта – 1 сентября, однако дорожники рассчитывают справиться с работами за месяц.

Об этом сообщил начальник отдела автомобильных дорог дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону Дмитрий Васильев. Уже сейчас на проспекте снимается старый асфальт.

Впрочем, пока что это — только цветочки. Ягодки обещают созреть к 6 мая, когда начнется еще и ремонт «моста на Западный». Объект и без того зачастую задыхается в пробках в часы пик, являясь самым труднопроходимым местом в конце транспортной магистрали.

При этом ремонт моста затянется аж до 20 октября, поскольку он намного сложнее. В своих официальных релизах дорожники просят водителей авто с пониманием отнестись к ситуации. А тем временем среди ростовчан уже мало кто верит, что этот злополучный объект можно отремонтировать всерьез и надолго.

Недавно обрушившиеся на город дожди в очередной раз смыли асфальт с путепровода.







