Жителей Западного ждет дорожный армагеддон на полгода

25.04.17, Видео

Ремонт на Стачке чреват грядущими дорожными катаклизмами.Мост на Стачки «раздербанят» по полной программе!

Сегодня, 25 апреля, стартовал дорожный ремонт на проспекте Стачки. Работы пройдут между «мостом на Западный» и площадью Тружеников. Срок сдачи объекта – 1 сентября, однако дорожники рассчитывают справиться с работами за месяц.

Об этом сообщил начальник отдела автомобильных дорог дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону Дмитрий Васильев. Уже сейчас на проспекте снимается старый асфальт.

Впрочем, пока что это — только цветочки. Ягодки обещают созреть к 6 мая, когда начнется еще и ремонт «моста на Западный». Объект и без того зачастую задыхается в пробках в часы пик, являясь самым труднопроходимым местом в конце транспортной магистрали.

При этом ремонт моста затянется аж до 20 октября, поскольку он намного сложнее. В своих официальных релизах дорожники просят водителей авто с пониманием отнестись к ситуации. А тем временем среди ростовчан уже мало кто верит, что этот злополучный объект можно отремонтировать всерьез и надолго.

Недавно обрушившиеся на город дожди в очередной раз смыли асфальт с путепровода.



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