Мост на Стачке остался без асфальта

Покрытие в очередной раз смыло дождями.

Обрушившиеся на Ростов дожди в очередной раз смыли асфальт с дороги на мосту, соединяющем проспект Стачки с площадью 5-го Донского корпуса. Больше всего пострадала его западная сторона, которая теперь вновь смахивает на поверхность Луны, испещренную кратерами.

Дефекты начинаются еще на подъезде к мосту с площади Стачки. Здесь под напором дождей асфальт встал на дыбы, подобно взбесившейся лошади. А далее, если следовать к Центральному рынку, невольно зачернеет в глазах от множества «канавищ, канав и канавок», зияющих на проезжей части.

Некоторые ямы так глубоки, что видна арматура. В некоторых еще не высохла дождевая вода. Водители омывают в них шины своих авто, весело кроют ростовскую власть и в очередной раз выдвигают версию, что городские дорожники специально изобрели одноразовый асфальт, опасаясь стать безработными.

Действительно, в последний раз латали этот мост в начале нынешней весны. Однако он не протянул даже одного сезона. По словам ростовских таксистов, это самый жуткий объект дорожного хозяйства Ростова.

Правда, искушенный автомобильный волк сможет отвезти нас в места, где и еще похуже. Но если говорить об объектах городского значения, мост на Западный — вне конкуренции. Ведь по нему ежедневно ездит на работу-домой едва ли не половина города.

А тут такие ужасы…

Видео. Как ростовские водители берут приступом ямы на привокзальном мосту:







