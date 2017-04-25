Мост на Стачке остался без асфальта

25.04.17, Видео, Новости, Фоторепортаж

Покрытие в очередной раз смыло дождями.

Мост на Западный приходится брать на приступ.Обрушившиеся на Ростов дожди в очередной раз смыли асфальт с дороги на мосту, соединяющем проспект Стачки с площадью 5-го Донского корпуса. Больше всего пострадала его западная сторона, которая теперь вновь смахивает на поверхность Луны, испещренную кратерами.

Дефекты начинаются еще на подъезде к мосту с площади Стачки. Здесь под напором дождей асфальт встал на дыбы, подобно взбесившейся лошади. А далее, если следовать к Центральному рынку, невольно зачернеет в глазах от множества «канавищ, канав и канавок», зияющих на проезжей части.

Некоторые ямы так глубоки, что видна арматура. В некоторых еще не высохла дождевая вода. Водители омывают в них шины своих авто, весело кроют ростовскую власть и в очередной раз выдвигают версию, что городские дорожники специально изобрели одноразовый асфальт, опасаясь стать безработными.

Действительно, в последний раз латали этот мост в начале нынешней весны. Однако он не протянул даже одного сезона. По словам ростовских таксистов, это самый жуткий объект дорожного хозяйства Ростова.

Правда, искушенный автомобильный волк сможет отвезти нас в места, где и еще похуже. Но если говорить об объектах городского значения, мост на Западный — вне конкуренции. Ведь по нему ежедневно ездит на работу-домой едва ли не половина города.

А тут такие ужасы…

Так начинается полоса препятствий на площади Стачки.

Так начинается полоса препятствий на площади Стачки.

Местами асфальт встал на дыбы и на самом мосту.

Местами асфальт встал на дыбы и на самом мосту.

А еще здесь есть столь дефицитная в Ростове вещь, как ливневка. Правда, тоже разбитая.

А еще здесь есть столь дефицитная в Ростове вещь, как ливневка. Правда, тоже разбитая.

Бывалые автомобилисты успешно лавируют между ямами.

Бывалые автомобилисты успешно лавируют между ямами.

Хотя все дорожные провалы явно не форсируешь.

Хотя все дорожные провалы явно не форсируешь.

Ямы на мосту вырабатывают в ростовских водителях такие чувства, как терпение и нежность, — хотя бы к собственному транспорту. Превышать здесь скорость дураков не находится.

Ямы на мосту вырабатывают в ростовских водителях такие чувства, как терпение и нежность, — хотя бы к собственному транспорту. Превышать здесь скорость дураков не находится.

По отдельным дефектам здесь можно учиться строить новые мосты. Благо вмятины служат наглядным пособием.

По отдельным дефектам здесь можно учиться строить новые мосты. Благо вмятины служат наглядным пособием.

План покрупнее — для самых любознательных.

План покрупнее — для самых любознательных.

Надо было следовать чуть левее!

Надо было следовать чуть левее!

Среди канавищ, канав и канавок…

Среди канавищ, канав и канавок…

Видео. Как ростовские водители берут приступом ямы на привокзальном мосту:



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