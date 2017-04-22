Как Водоканал с ЕИРЦ поссорился

Пресс-служба АО «Ростовводоканал» распространила информацию, согласно которой с 1 апреля главный ростовский поставщик воды расторг договорные отношения с ОАО «Единый информационно-расчетный центр» (ЕИРЦ). Теперь все начисления платежей за услуги водоснабжения и канализации будет производить непосредственно Водоканал.

Разумеется, поменяются и платежные документы. Если раньше абонент получал квитанцию с графами «водоснабжение» и «водоотведение» от Единого расчетного центра, то теперь она придет от АО «Ростовводоканал». В данной платежке будет указан номер лицевого счета абонента в Водоканале (а не в ЕИРЦ!). Зная номер своего счета, абонент сможет передавать показания счетчиков через Личный кабинет, там же оплачивать услуги.

«Ростов-Дом» уже неоднократно поднимал тему ненужности такой «посреднической» структуры, как ЕИРЦ, во взаимоотношениях «поставщик — потребитель». Паразитическая сущность расчетных центров в сфере ЖКХ наиболее очевидно проявляется в многочисленных мошеннических схемах, которые применяются при сборе денег с населения. Наши читатели и комментаторы практически единодушно поддерживали нашу аргументацию. Похоже на то, что теперь аргументы «против ЕИРЦ» стали очевидны и Водоканалу. При этом мы уверены, что иронический подтекст нашего заголовка ясен и без дополнительной расшифровки.

Поставщик акцентирует внимание клиентов на следующем обстоятельстве: пока новая квитанция от Водоканала не пришла, никаких показания передавать не нужно. Дополнительных начислений и штрафных санкций за это не последует, пени начисляться не будут.

Чтобы оплачивать услуги Ростовводоканала без комиссии, стоит зарегистрироваться в Личном кабинете абонента или воспользовавшись сервисами «Оплатить», «Передать показания», «Узнать задолженность».

Другой способ передать показания водомеров — это звонок в автоматическом режиме по телефону 309-09-09.







