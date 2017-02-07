Ростовчане «вырыли яму» собственному Водоканалу!

Грузовик предприятия провалился во дворе жилого дома.

Сегодня утром, 7 февраля, во дворе многоквартирного дома по Селиванова, 64/1, произошло уникальное дорожно-транспортное происшествие. Здесь провалился в яму грузовик ростовского Водоканала. Правым задним колесом машина влетела под землю.

— Это была «аварийка», она следовала на совершенно другой объект, — сообщили в пресс-службе ростовского Водоканала. — Бригада вытащила ее собственными силами.

Злые на дорожников и городское ЖКХ языки уже сделали комический вывод, что одни службы подстроили западню другим, в данном случае — дорожники коммунальщикам. Однако, скорее всего, в кои-то веки департамент дорог здесь ни при чем. На фото грузовик стоит прямо под фасадом дома на придомовой территории, принадлежащей всем собственникам жилья.

Получается, ростовскому Водоканалу «вырыли яму» сами же жильцы. Или обслуживающая объект управляющая компания.

Фото vk.com/rostovnadonu



