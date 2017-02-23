На Дону формируют очередь на расселение «аварийщиков»

Срок ожидания новой квартиры у жильцов рушащихся домов составляет пять лет.

В Ростовской области завершается расселение собственников аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Общая площадь таких домов превысила 100 тысяч квадратных метров. Осталось расселить примерно одну сотую часть от этого числа, где проживает семьдесят восемь семей.

Одновременно сейчас формируется список новых объектов, вышедших из строя уже после этой даты. Работа продолжится до конца нынешнего года.

Об этом сообщила представитель управления информационной политики Ростовской области Вероника Силина. Срок ожидания новой квартиры в рушащемся доме, соответственно, составляет около пяти лет. Однако столь долго ждать новоселья придется не каждому.

— Претендовать на бесплатное переселение могут жильцы домов, имеющих износ более семидесяти процентов, которые уже не подлежат капитальному ремонту, — отметила Вероника Силина. — Если же дом грозит обвалом прямо сейчас, его расселяют за счет бюджетных средств из другой статьи — фонда непредвиденных расходов.

Чтобы стать в очередь на расселение, дом должна признать аварийным городская межведомственная комиссия. В процессе бюрократических процедур объект проходит дорогостоящую экспертизу, выполняемую специализированной организацией. Как показала жизнь, нередко городские власти на местах упорно не желают признавать жилье аварийным.

Впрочем, случается и противоположный абсурд: жильцов вполне благополучных объектов, не желающих никуда переезжать, насильно выселяют из домов, объявив их грозящими обвалом.







