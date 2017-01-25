Суворовский район развивает «социалку»

В 2017 году в микрорайоне откроются два новых детских сада и поликлиника.

Детские дошкольные учреждения общей сложностью на 330 мест распахнут свои двери в марте этого года. В конце года ожидается ввод новой поликлиники на 100 посещений в сутки.

В следующем году городские власти планируют завершить строительство в Суворовском средней школы на 1340 мест. Об этом сити-менеджер Ростова Виталий Кушнарев сообщил на интерактивном приеме, проведенном губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Донской глава потребовал ввести школу в эксплуатацию до начала 2018–2019 учебного года.



